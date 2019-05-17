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Взяточника Захарченко переплюнул полковник ФСБ

Фото: ТАСС
Во время обыска у подозреваемого нашли 12 миллиардов наличными

В трех квартирах полковника ФСБ Кирилла Черкалина, служившего начальником банковского отдела управления "К" силового ведомства, были обнаружены средства, в сумме эквивалентные 12 млрд рублей. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в спецслужбах.

Обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Черкалина и двух его бывших коллег по подозрению в вымогательстве.  

"Подозреваем, что деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь от руководителей банков", – пояснил источник.

Фото: www.globallookpress.com

Черкалин был арестован в апреле 2019 г. после заявления предпринимателя Назарова, который утверждал, что в период с 2013 по 2015 г. передал полковнику ФСБ через посредника плату "за общее покровительство" в размере $850 тысяч. Следствие полагает, что вскоре могут быть выявлены и другие эпизоды незаконного обогащения подозреваемого.

Ранее рекорд по сумме изъятой наличности у взяточника-силовика принадлежал полковнику из антикоррупционного отдела МВД Дмитрию Захарченко. В 2016 г. в ходе обысков у него было обнаружено более 8,5 млрд рублей. Еще несколько миллиардов и ценности неизвестного происхождения были найдены у родственников и друзей Захарченко. 

Николай ВИКТОРОВ
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