Самолет, следовавший рейсом MH370, был захвачен

О том, кто мог угнать малайзийский "Боинг", рассказал редактор отдела безопасности журнала Flight Global Дэвид Лермонт. По его словам, "это был высококвалифицированный человек, хорошо обученный работе 777".

В подтверждение своей версии специалист сообщил, что если бы у самолета возникли технические неполадки, пилоты увели бы его на диверсионный аэродром. Однако борт продолжал летать несколько часов, после чего исчез, но появлялся на экране военных радаров, цитирует Лермонта Express.

Малайзийский "Боинг" развернулся и проследовал у границы между зонами, контролируемыми вооруженными силами разных стран. Однако никто из них не подал сигнал тревоги, думая, что за самолетом наблюдает другая сторона. Только высококвалифицированный угонщик мог знать об этом и направил лайнер в "мертвые" зоны, отметил специалист.

И добавил, что в случае технической катастрофы с бортом MH370 в небе, он наверняка рухнул бы в Южно-Китайском море, но полученные данные указывают на падение в Индийском. Похоже, борт кружил там, пока не закончилось топливо.

Ранее сообщалось, что возможную причину исчезновения MH370 скрыли нарочно – это была государственная тайна. Кроме того, говорилось, что причиной крушения малайзийского "Боинга" могла стать утечка воды в уязвимую систему электроники.

"Боинг 777", летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал без вести в начале марта 2014 года. На его борту находились 239 человек. Версия о его угоне – одна из десятков попыток объяснить его исчезновение. Но точно назвать причину пока не смог никто. Хотя расследование продолжалось пять лет, эксперты не смогли выясниять, что случилось с рейсом и где конкретно.