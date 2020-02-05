Эту зелень с давних пор считают эликсиром молодости для мужчин

Проблемы с потенцией после 60 лет в наше время волнуют мужчин любого возраста. Эту деликатную проблему представители сильного пола могут решить, не прибегая к помощи дорогостоящих лекарств. Настой семян петрушки и сок из свежей зелени способны сотворить настоящее чудо.



Чтобы приготовить настой для повышения потенции, чайную ложку семян петрушки нужно залить неполным стаканом горячей воды (200 миллилитров). Накрыть настой крышкой, дать настояться не менее 8 часов. Выпить напиток нужно в течение суток, употребляя в небольшом количестве. Кроме того, из петрушки можно выжать сок. Пить его надо по 2 ч. л. трижды в день. Курс лечения составляет 20 дней, затем нужно сделать перерыв. Позже терапию можно повторить.

Это растение называют мужским эликсиром молодости, даже в замороженном виде оно сохраняет свои полезные свойства. В зелени петрушки содержатся клетчатка, белки, углеводы и минимум жиров. В ней также много витаминов А, С и Е, ниацина и фолиевой кислоты. Богата петрушка и микроэлементами: фтором, серой, йодом, хлором, цинком и другими.

Растение не просто увеличивает потенцию, оно восстанавливает и оздоровляет весь организм в целом, пишет автор блога "До, сад, дача и гараж впридачу" на "Яндекс Дзен". Петрушка улучшает работу желудка, стимулирует аппетит, снимает отеки и даже отбеливает зубы.

Однако следует помнить, что при возникновении серьезных проблем со здоровьем, надо обязательно обращаться к врачу. Ранее медики посоветовали мужчинам следить за здоровьем зубов, так как плохая гигиена полости рта может вызвать импотенцию. А эксперты дали рекомендации, как повысить потенцию с помощью отваров.

