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Дело о дыре в "Союзе" засекретили

Дело о дыре в "Союзе" засекретили
Дмитрий Рогозин. Фото: Roscosmos/Twitter.com/www.globallookpress.com
В Роскосмосе объяснили мотивы своего молчания

Дмитрий Рогозин считает, что пока еще рано рассказывать о причинах таинственной разгерметизации "Союз МС-09". 

Отвечая в Twitter на вопрос о том, какова же разгадка тайны дыры, найденной в обшивке российского космического корабля, глава корпорации "Роскосмос" коротко написал: "Всему свое время". От дальнейших комментариев он отказался.

В свою очередь, руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко отметил, что обо всем расскажет после того, как следственные органы огласят результаты.

В конце августа 2018 г. космонавты обнаружили в обшивке российского космического корабля загадочную дырку. Было выдвинуто множество версий, объясняющих происшествие: удар метеорита, небрежность сборщиков космического аппарата и даже саботаж со стороны американцев.

В сентябре прошлого года Рогозин объявил, что тайна наконец-то раскрыта. Однако подчеркнул, что эту информацию до сведения широкой публики доводить не будут.

Валентина МАЙОРОВА

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