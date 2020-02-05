В Роскосмосе объяснили мотивы своего молчания

Дмитрий Рогозин считает, что пока еще рано рассказывать о причинах таинственной разгерметизации "Союз МС-09".

Отвечая в Twitter на вопрос о том, какова же разгадка тайны дыры, найденной в обшивке российского космического корабля, глава корпорации "Роскосмос" коротко написал: "Всему свое время". От дальнейших комментариев он отказался.

В свою очередь, руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко отметил, что обо всем расскажет после того, как следственные органы огласят результаты.

В конце августа 2018 г. космонавты обнаружили в обшивке российского космического корабля загадочную дырку. Было выдвинуто множество версий, объясняющих происшествие: удар метеорита, небрежность сборщиков космического аппарата и даже саботаж со стороны американцев.

В сентябре прошлого года Рогозин объявил, что тайна наконец-то раскрыта. Однако подчеркнул, что эту информацию до сведения широкой публики доводить не будут.