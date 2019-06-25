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При посадке "Союза" произошла поломка

Фото: www.globallookpress.com
ЧП заставило космонавтов поволноваться

Непредвиденная ситуация на пилотируемом космическом корабле "Союз МС-11" застала экипаж врасплох во время приземления. К счастью, во время спуска никто не пострадал. 

Забарахлила двигательная установка, сообщили во время прямой трансляции, которая велась на сайте NASA. Основной коллектор (набор топливных баков с магистралями и клапанами) отказал, как только корабль миновал орбиту. Дальнейшее снижение и посадка были бы под угрозой, если бы автоматически не подключился резервный коллектор.

В результата "Союз МС-11" и экипаж МКС после семимесячного пребывания в космосе удачно вернулся на Землю. В Казахстане встречали россиянина Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и американку Энн Макклейн. 

Астронавтов донесли до специальных палаток, где гостей с орбиты переодели и вертолетами отправили на подмосковный аэродром "Чкаловский". С приземлением экипаж в своем Twitter поздравил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, объявив точное время посадки – 05.47.50 мск.

"Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения",

заключил он, прикрепив общее фото. 

Ксения АНДРЕЕВА
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