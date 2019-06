Непредвиденная ситуация на пилотируемом космическом корабле "Союз МС-11" застала экипаж врасплох во время приземления. К счастью, во время спуска никто не пострадал.

Забарахлила двигательная установка, сообщили во время прямой трансляции, которая велась на сайте NASA. Основной коллектор (набор топливных баков с магистралями и клапанами) отказал, как только корабль миновал орбиту. Дальнейшее снижение и посадка были бы под угрозой, если бы автоматически не подключился резервный коллектор.

В результата "Союз МС-11" и экипаж МКС после семимесячного пребывания в космосе удачно вернулся на Землю. В Казахстане встречали россиянина Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и американку Энн Макклейн.

