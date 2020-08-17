Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В Белоруссии рабочая неделя началась с того, что правительство Республики сложило полномочия. Сегодня стало известно об очередном скандале с нашим дипломатом, на этот раз в Нидерландах. Об этом и многом другом – в материале "Утро.ру".

Политика

Правительство Белоруссии уходит в отставку. Свои обязанности министры будут исполнять до тех пор, пока президент не сформирует новый состав органа власти.

Сегодня глава Республики выступил перед бастующими заводскими рабочими в Минске. Александр Лукашенко призвал граждан не прибегать к уличному давлению и акциям, добавив, что других президентских выборов не будет.

Отношения между Минском и Киевом накаляются. Впервые в истории Украина отозвала посла из Белоруссии. Причиной стал скандал с россиянами.

А вот с Россией Батька может установить более тесное взаимопонимание. По мнению белорусских политологов, близких к администрации Лукашенко, ради примирения с Кремлем глава Республики может пойти на серьезный шаг и признать Крым российским регионом.

Тем временем бывшая соперница Батьки по предвыборной гонке выпустила очередное видеообращение. Светлана Тихановская все еще готова быть президентом Республики.



Сегодня также стали известны новые подробности в деле о крушении МН17. По мнению голландского эксперта, прокурор в Нидерландах прикрывает обман Украины о трагедии.

К Нидерландам есть претензии и в вопросе обеспечения безопасности. Так, МИД РФ выразил решительный протест в связи с тем, что за российским дипломатом в этой стране сумели установить слежку.





Экономика

В Берлине решили перейти к серьезным действиям в вопросе реализации проекта "Северный поток – 2". Германия будет отстаивать газопровод в ООН.





Армия

Для российских военных разработали новый гранатомет-огнемет 6С20 "Смесь". Оружие войдет в состав экипировки третьего поколения.







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