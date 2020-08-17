Что случилось сегодня: последние новости на 17 августа
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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
В Белоруссии рабочая неделя началась с того, что правительство Республики сложило полномочия. Сегодня стало известно об очередном скандале с нашим дипломатом, на этот раз в Нидерландах. Об этом и многом другом – в материале "Утро.ру".
Политика
Правительство Белоруссии уходит в отставку. Свои обязанности
министры будут исполнять до тех пор, пока президент не сформирует новый состав
органа власти.
Сегодня глава Республики выступил перед бастующими заводскими рабочими в Минске. Александр Лукашенко призвал граждан не прибегать к уличному давлению и акциям, добавив, что других президентских
выборов не будет.
Отношения между Минском и Киевом накаляются. Впервые в истории Украина отозвала посла из Белоруссии. Причиной стал скандал с россиянами.
А вот с Россией Батька может установить более тесное взаимопонимание.
По мнению белорусских политологов, близких к администрации Лукашенко, ради
примирения с Кремлем глава Республики может пойти на серьезный шаг и признать
Крым российским регионом.
Тем временем бывшая соперница Батьки по предвыборной гонке
выпустила очередное видеообращение. Светлана Тихановская все еще готова быть президентом Республики.
Сегодня также стали известны новые подробности в деле о крушении
МН17. По мнению голландского эксперта, прокурор в Нидерландах прикрывает обман Украины о трагедии.
К Нидерландам есть претензии и в вопросе обеспечения безопасности. Так, МИД РФ выразил решительный протест
в связи с тем, что за российским дипломатом в этой стране сумели установить слежку.
Экономика
В Берлине решили перейти к серьезным действиям в вопросе
реализации проекта "Северный поток – 2". Германия будет отстаивать
газопровод в ООН.
Армия
Для российских военных разработали новый гранатомет-огнемет 6С20 "Смесь".
Оружие войдет в состав экипировки третьего поколения.
Шоу-бизнес
Возлюбленный Надежды Бабкиной попал в больницу. Евгению Гору сделали серьезную операцию.
Бывшая жена Константина Богомолова решила уйти из МХТ имени Чехова.
Дарья Мороз покидает театр, в котором
проработала около 15 лет.