Главные события в России и мире - в обзоре Утро.ру

Американцы возмутились из-за столкновения военных США и России в Сирии, Путин дал большое интервью и открыл трассу "Таврида", а в Белоруссии снова задержали россиян.

Политика



Владимир Путин сегодня ответил на ряд важных вопросов. Президент в большом интервью высказался о происходящем в Белоруссии, отметив, что в случае необходимости наша страна может направить в соседнюю силовиков. Прокомментировал глава государства и скандал с задержанием россиян, назвав это спланированной акцией США и Украины.

Жизнь

Сегодня Путин посетил Крымский полуостров, где участвовал в запуске движения по "Тавриде". Президент лично прокатился за рулем "Ауруса" по новой трассе, остался доволен, но один изъян все же нашел.

Россиянам рассказали о выплатах к 1 сентября 2020 года: кому и сколько денег на ребенка положено.

Происшествия

В Минске массово задержали журналистов, которые освещали протесты. В их числе оказались и россияне. Репортеров увезли якобы для проверки документов.

Армия

Американцы выразили свое возмущение по поводу случившегося накануне в Сирии тарана с участием БТР. Как обычно, во всем обвинили российских военных.

Шоу-бизнес

Друг актера Андрея Панина, который умер при загадочных обстоятельствах, выдвинул новую версию трагедии. По его словам, артист следил за здоровье и не употреблял крепкого спиртного – причина кроется в чем-то другом.