Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Рубль падает: евро перескочил за 88 рублей
Американцы возмутились из-за столкновения военных США и России в Сирии, Путин дал большое интервью и открыл трассу "Таврида", а в Белоруссии снова задержали россиян.
Политика
Владимир Путин сегодня ответил на ряд важных вопросов. Президент в большом интервью высказался о происходящем в Белоруссии, отметив, что в случае необходимости наша страна может направить в соседнюю силовиков. Прокомментировал глава государства и скандал с задержанием россиян, назвав это спланированной акцией США и Украины.
Жизнь
Сегодня Путин посетил Крымский полуостров, где участвовал в запуске движения по "Тавриде". Президент лично прокатился за рулем "Ауруса" по новой трассе, остался доволен, но один изъян все же нашел.
Россиянам рассказали о выплатах к 1 сентября 2020 года: кому и сколько денег на ребенка положено.
Происшествия
В Минске массово задержали журналистов, которые освещали протесты. В их числе оказались и россияне. Репортеров увезли якобы для проверки документов.
Армия
Американцы выразили свое возмущение по поводу случившегося накануне в Сирии тарана с участием БТР. Как обычно, во всем обвинили российских военных.
Шоу-бизнес
Друг актера Андрея Панина, который умер при загадочных обстоятельствах, выдвинул новую версию трагедии. По его словам, артист следил за здоровье и не употреблял крепкого спиртного – причина кроется в чем-то другом.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Эпидемия коронавируса, ситуация в Белоруссии, спецоперация Украины и США против россиян - глава РФ откровенно рассказал о последних событиях