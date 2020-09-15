Что случилось сегодня: последние новости на 15 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 15 сентября
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Сегодня Алексей Навальный, "отравление" которого привлекло к себе внимание мирового сообщества, поделился первой фотографией из палаты. Тем временем обстановка вокруг белорусского лидера обостряется, теперь Александру Лукашенко грозят Гаагским судом – "Утро.ру" рассказывает о главных событиях, произошедших 15 сентября.

Политика

  • Сегодня выяснилось, что Александра Лукашенко хотят вызвать в суд Гааги. Об этом заявил экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало. По его данным, зарубежные юристы уже готовят необходимые документы.
  • На состоявшихся переговорах между президентами Белоруссии и России мог обсуждаться вопрос преемника, который в будущем придет на смену Александру Лукашенко. Такое предположение сделал политолог Владимир Евсеев.
  • А в Германии пришли к выводу, что санкции оказались неэффективным средством против России. О результативности антироссийских ограничений порассуждали на страницах немецких СМИ.
  • Тем временем американским журналистам удалось выяснить причину отказа Германии в совместном следствии с Россией по Навальному. Оказалось, все дело в пожеланиях самого оппозиционера.


Жизнь

  • Также сегодня было опубликовано долгожданное фото Алексея Навального из палаты. Многие пользователи Сети отметили, что оппозиционер выглядит слишком хорошо для отравленного боевым ядом.
  • В Крыму продолжают работать над решением проблем с водой. Так, глава региона Сергей Аксенов заявил, что Россия рассчитывает только на собственные силы в вопросах водоснабжения полуострова.
  • При этом крымские курорты продолжают привлекать толпы туристов. Сложившая ситуация уже начинает вызывать недовольство у местных жителей.


Экономика

  • В Польше снова пригрозили "Северному потоку-2". Даже если трубу достроят, это не означает, что по ней пойдет газ, предупреждают в Варшаве.


Шоу-бизнес

  • Оказалось, Филипп Киркоров серьезно поругался с Аллой Пугачевой – звезды не общаются почти год. Дело может быть в новой компании певца.
  • Беда случилась с известным актером Михаилом Боярским. Артист  потерял сознание прямо на глазах у сотрудников поликлиники.
Ольга ФЕДОРОВА

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