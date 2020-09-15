Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Сегодня Алексей Навальный, "отравление" которого привлекло к себе внимание мирового сообщества, поделился первой фотографией из палаты. Тем временем обстановка вокруг белорусского лидера обостряется, теперь Александру Лукашенко грозят Гаагским судом – "Утро.ру" рассказывает о главных событиях, произошедших 15 сентября.

Политика

Сегодня выяснилось, что Александра Лукашенко хотят вызвать в суд Гааги. Об этом заявил экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало. По его данным, зарубежные юристы уже готовят необходимые документы.

На состоявшихся переговорах между президентами Белоруссии и России мог обсуждаться вопрос преемника, который в будущем придет на смену Александру Лукашенко. Такое предположение сделал политолог Владимир Евсеев.

А в Германии пришли к выводу, что санкции оказались неэффективным средством против России. О результативности антироссийских ограничений порассуждали на страницах немецких СМИ.

Тем временем американским журналистам удалось выяснить причину отказа Германии в совместном следствии с Россией по Навальному. Оказалось, все дело в пожеланиях самого оппозиционера.







Жизнь

Также сегодня было опубликовано долгожданное фото Алексея Навального из палаты. Многие пользователи Сети отметили, что оппозиционер выглядит слишком хорошо для отравленного боевым ядом.

В Крыму продолжают работать над решением проблем с водой. Так, глава региона Сергей Аксенов заявил, что Россия рассчитывает только на собственные силы в вопросах водоснабжения полуострова.

При этом крымские курорты продолжают привлекать толпы туристов. Сложившая ситуация уже начинает вызывать недовольство у местных жителей.





Экономика

В Польше снова пригрозили "Северному потоку-2". Даже если трубу достроят, это не означает, что по ней пойдет газ, предупреждают в Варшаве.





Шоу-бизнес