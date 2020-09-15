Что случилось сегодня: последние новости на 15 сентября
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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Сегодня Алексей Навальный, "отравление" которого привлекло к
себе внимание мирового сообщества, поделился первой фотографией из палаты. Тем временем обстановка
вокруг белорусского лидера обостряется, теперь Александру Лукашенко грозят
Гаагским судом – "Утро.ру" рассказывает о главных событиях,
произошедших 15 сентября.
Политика
Сегодня выяснилось, что Александра Лукашенко хотят вызвать в
суд Гааги. Об этом заявил экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало.
По его данным, зарубежные юристы уже готовят необходимые документы.
На состоявшихся переговорах между президентами Белоруссии и
России мог обсуждаться вопрос преемника, который в будущем придет на смену
Александру Лукашенко. Такое предположение сделал политолог Владимир Евсеев.
А в Германии пришли к выводу, что санкции оказались
неэффективным средством против России. О результативности антироссийских ограничений порассуждали на страницах немецких СМИ.
Тем временем американским журналистам удалось выяснить причину отказа Германии в совместном следствии с Россией по Навальному.
Оказалось, все дело в пожеланиях самого оппозиционера.
Жизнь
Также сегодня было опубликовано долгожданное фото Алексея
Навального из палаты. Многие пользователи Сети отметили, что оппозиционер
выглядит слишком хорошо для отравленного боевым ядом.
В Крыму продолжают работать над решением проблем с водой. Так, глава региона Сергей Аксенов заявил, что
Россия рассчитывает только на собственные силы в вопросах водоснабжения
полуострова.
При этом крымские курорты продолжают привлекать толпы туристов.
Сложившая ситуация уже начинает вызывать недовольство у местных жителей.
Экономика
В Польше снова пригрозили
"Северному потоку-2". Даже если трубу
достроят, это не означает, что по ней пойдет газ, предупреждают в Варшаве.
Шоу-бизнес
Оказалось, Филипп Киркоров серьезно поругался с Аллой Пугачевой – звезды не общаются почти год. Дело может быть в новой компании певца.
Беда случилась с известным актером Михаилом
Боярским. Артист потерял сознание прямо на глазах у сотрудников поликлиники.