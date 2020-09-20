Что случилось сегодня: последние новости на 20 сентября

Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Создатель "Новичка" утверждает, что Алексей Навальный поправится после "отравления". Умер известный телеведущий. Что нужно знать о событиях воскресенья, рассказывает "Утро.ру". Политика В Латвии пожаловались на потерю большого объема грузоперевозок из-за того, что Россия перенаправляет товары в свои порты.

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