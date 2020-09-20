Что случилось сегодня: последние новости на 20 сентября
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Создатель "Новичка" утверждает, что Алексей Навальный поправится после "отравления". Умер известный телеведущий. Что нужно знать о событиях воскресенья, рассказывает "Утро.ру".
Политика
- В Латвии пожаловались на потерю большого объема грузоперевозок из-за того, что Россия перенаправляет товары в свои порты.
- Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что Запад устраивает протесты в Белоруссии, чтобы натравить людей этой страны против России. Однако вражда с Москвой грозит Минску большими проблемами.
Жизнь
- Создатель яда "Новичок" Вил Мирзаянов заявил, что симптомы, о которых рассказал Алексей Навальный, говорят о его отравлении этим веществом. По его мнению, оппозиционер придет в себя, но нескоро.
Армия
- Франц Клинцевич рассказал, чем уникален российский "Авангард". Гиперзвуковой блок разгоняется до фантастических скоростей.
- Великобритания усилила патрулирование границ России, чтобы выявить слабые места нашей обороны.
Шоу-бизнес
- Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов. Перед смертью он работал, несмотря на недомогание, и даже отказался от госпитализации.
- Супруга Валентина Гафта Ольга Остроумова посетовала, что его внебрачный сын претендует на наследство отца.
- Рита Дакота застряла в Турции из-за положительного теста на коронавирус и взмолилась о помощи.