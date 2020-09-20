Что случилось сегодня: последние новости на 20 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 20 сентября
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Создатель "Новичка" утверждает, что Алексей Навальный поправится после "отравления". Умер известный телеведущий. Что нужно знать о событиях воскресенья, рассказывает "Утро.ру".

Политика

  • В Латвии пожаловались на потерю большого объема грузоперевозок из-за того, что Россия перенаправляет товары в свои порты. 
  • Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что Запад устраивает протесты в Белоруссии, чтобы натравить людей этой страны против России. Однако вражда с Москвой грозит Минску большими проблемами. 

Жизнь

  • Создатель яда "Новичок" Вил Мирзаянов заявил, что симптомы, о которых рассказал Алексей Навальный, говорят о его отравлении этим веществом. По его мнению, оппозиционер придет в себя, но нескоро. 

Армия

  • Франц Клинцевич рассказал, чем уникален российский "Авангард". Гиперзвуковой блок разгоняется до фантастических скоростей.
  • Великобритания усилила патрулирование границ России, чтобы выявить слабые места нашей обороны. 

Шоу-бизнес

  • Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов. Перед смертью он работал, несмотря на недомогание, и даже отказался от госпитализации. 
  • Супруга Валентина Гафта Ольга Остроумова посетовала, что его внебрачный сын претендует на наследство отца. 
  • Рита Дакота застряла в Турции из-за положительного теста на коронавирус и взмолилась о помощи. 
Полина ИВАНОВА

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