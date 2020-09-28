Что случилось сегодня: последние новости на 28 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 28 сентября
Фото: Мелик Багдасарян/Photolure/ТАСС
Главные новости в России и в мире - в обзоре "Утро.ру"

Между Арменией и Азербайджаном продолжается карабахский конфликт. ЕС планирует расширить санкции против России из-за строительства Крымского моста. Что еще произошло за день, рассказывает "Утро.ру".

Армия 

  • Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что Азербайджан воюет против Армении силами Турции, что усиливает конфликт. 
  • При этом сам турецкий лидер Реджеп Эрдоган призывает положить конец этому конфликту раз и навсегда. 
  • Эксперт доказал, что "Бук" не мог сбить малайзийский "Боинг" под Донбассом. ЗКР в тот злополучный день находился совсем в другом месте. 

Политика

  • Президента Белоруссии Александра Лукашенко предупредили о том, что он зря пошутил после жесткого высказывания о нем французского коллеги Эммануэля Макрона. Теперь отношения двух стран могут испортиться. 
  • Американцы пытаются ослабить Россию с помощью конфликта в Карабахе. Эту ситуацию США описали еще давно в специальном докладе. 
  • Первый президент СССР Михаил Горбачев высказался на тему создания Союзного государства. Экс-политик считает, что президенту России Владимиру Путину спешить с этим вопросом не стоит. 

Жизнь

  • Российским старикам напомнили, кто может претендовать на две пенсии сразу. Это касается полицейских, ветеранов ВОВ и других категорий лиц. 

Экономика

  • В Германии переживают, что если "Северный поток – 2" не достроят, то инвесторы не будут вкладываться в развитие Европы. 
  • В Евросоюзе тем временем планируют и дальше наказывать Россию из-за Крымского моста. Там одобрили расширение санкций. 

Шоу-бизнес

  • Появились свежие данные о здоровье больной раком Анастасии Заворотнюк. Как сообщают СМИ, актриса выглядит так же, как раньше, она сохранила свою красоту, несмотря на химиотерапию. 
  • Юморист Игорь Маменко до сих пор не может смириться с потерей своей жены Марии, которая ушла из жизни неожиданно. 
Полина ИВАНОВА

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