Главные новости в России и в мире - в обзоре "Утро.ру"

Кровопролитные бои в Нагорном Карабахе не прекращаются. При этом американские эксперты считают, что карабахская война перекинется на Россию. Мировое сообщество удивили действия Вашингтона в отношении Белоруссии – там неожиданно отказались от санкций против Лукашенко. Главные события дня – в новостной подборке "Утро.ру".

Политика

В США предрекли войну между Россией и Турцией. В такое противостояние может перейти нагорно-карабахский конфликт. Эксперты Bloomberg считают, что война между Арменией и Азербайджаном вполне может перекинуться на территории нашей страны и Турции.

Вместе с тем, мировое сообщество призывает прекратить бои в зоне Карабаха. С совместным заявлением по этому поводу выступили лидеры России, США и Франции.

Положение нашей страны на международной арене остается нестабильным. Этому способствуют происки неприятелей из западных стран. При этом некоторые пытаются за счет России добиться собственных целей. Так, по мнению сенатора Алексея Пушкова, Великобритания специально раздувает противостояние западного мира с Москвой, чтобы набить себе цену.

Тем временем, американцы отказались от санкций против Александра Лукашенко. США впервые решили держаться в стороне от подобной инициативы других стран.

Экономика

В России уверены, что трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, так как реализация проекта является делом чести не только для Германии, но и всей Европы.

Так, в Дании уже дали добро на эксплуатацию "Северного потока – 2" на континентальном шельфе страны. Однако это будет возможно при одном условии.

Армия

А в США тем временем сняли падение истребителя F-35. Самолет обрушился недалеко от джипа туристов, которые и запечатлели все на телефон.

Коронавирус

Ситуация с коронавирусом в России обостряется. Сегодня стало известно, будет ли введен новый карантин в Москве.

Жизнь

Эксперты поделились прогнозом, на сколько вырастут цены на продукты. На стоимость товаров повлияет инфляция и курс рубля.

Шоу-бизнес