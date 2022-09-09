Сэкономить на ужине в ресторане помогут баллы "Миллиона призов"

Сэкономить на ужине в ресторане помогут баллы "Миллиона призов"
Фото: Elena Sikorskaya / Russian Look/GLOBAL LOOK press
Выиграть баллы смогут участники онлайн-голосования на выборах 9-11 сентября в Москве

Обменять баллы программы "Миллион призов" на скидку по счету можно в 35 ресторанах и кафе Москвы. Многие из этих заведений сетевые, это значит, что расположены они буквально в каждом уголке столицы. Так что москвичам нужно только решить, хотят ли они экономно поужинать в любимом ресторанчике у дома или отведать экзотическое блюдо в заведении с видом на Москву-Сити.

Большинство партнеров программы "Миллион призов" предлагают сертификаты номиналом 1000 рублей. Предъявив его в ресторане, посетитель получит скидку по счету на эту сумму. Если за столом соберется несколько участников акции, счет можно будет разделить, и скидку получит каждый.

В ресторанном холдинге "Росинтер Ресторантс", куда входят TGI Fridays, "Планета суши", "IL Патио", "Шикари" и др., один посетитель за раз может реализовать два сертификата по 1 тыс.рублей, то есть получить скидку в размере 2000 рублей с одного счета, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу холдинга. Плюс за каждый промокод "Миллиона призов" там полагается один бесплатный напиток.

В ресторане Vasilchuki (бывш. Чайхона №1) обладателю призового сертификата подарят кусочек шоколадного торта (при сумме чека от 500 рублей), в Steak it Easy при сумме чека от 1000 рублей в подарок идет чизбургер. Гости "ПловБери", оплатившие счет баллами "Миллиона призов", получат скидку 10% на следующее посещение.

Получить баллы "Миллиона призов" смогут москвичи, проголосовавшие онлайн на выборах муниципальных депутатов 9-11 сентября. Потратить выигрыш можно на товары и услуги, которые предоставляют партнеры акции, в том числе на одежду, обувь, продукты, спорт, билеты в театр и многое другое. 

Источник: Миллион призов ✓ Надежный источник
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