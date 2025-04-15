Власти Москвы подвели первые итоги продаж именных билетов на мероприятия

Выручка театров за последнее время выросла почти на 20%

Необходимость предъявлять документы при покупке билетов и при входе на культурные мероприятия не испугала московских зрителей. С 15 марта спектакли и концерты в столичных учреждениях посетили более полумиллиона человек. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Новые правила продажи билетов не отпугнули посетителей, отметил глава Депкульта, анализируя статистические данные.

"Если сравнивать первый квартал этого года с первым кварталом прошлого, то общее количество проданных билетов по всем нашим учреждениям выросло на 7%, а общая выручка – на 21%",

– рассказал Фурсин. По его словам, сегодня в театрах, как и раньше, есть более востребованные спектакли, есть менее. В одном и том же театре на какие-то события билеты разлетаются быстро, а какие-то не могут собрать зал. Поэтому нет оснований говорить о том, что из-за новых правил театры пустуют. Напротив, продажа именных билетов отсекла значительную часть спекулянтов, следовательно, попасть на популярное событие москвичам стало проще.

С 15 марта 2025 г. при покупке билетов на спектакли и концерты в столичных учреждениях культуры необходимо указывать личные данные посетителя, а при входе на мероприятие – предъявлять удостоверение личности или кьюар-код с mos.ru.