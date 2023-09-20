Народный артист рассказал о судьбе новогодних "огоньков" после отъезда предателей

Народный артист рассказал о судьбе новогодних "огоньков" после отъезда предателей
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кого покажут на ТВ в зимние праздники

Актер театра и кино Александр Пашутин известен своей принципиальностью и патриотизмом. "Победа все равно будет за нами!" – не сомневается Народный артист России. А тех, кто так не думает, прямо называет "негодяями, подлецами и говнюками, которые не знают истории".

По мнению Пашутина, русская культура ничего не потеряла с отъездом за границу Пугачевой, Лободы, Орбакайте и иже с ними. "О них скоро все забудут, – убежден он. – Пройдет три-пять лет, и никто даже не вспомнит, кто это такие. Вот Шульженко будут помнить, Магомаева и Бернеса будут помнить, а предателей – нет".

Народный артист России заявил, что отсутствия уехавших артистов в новогодних "огоньках" никто из телезрителей даже не заметит. По его мнению, у нас масса молодых талантливых артистов, которые "заткнут за пояс любую Вайкуле".

Последнюю, кстати, по мнению Пашутина, в годы Великой Отечественной давно бы расстреляли за поддержку фашистов и нацистов. Так что она должна быть благодарна, что ее всего лишь не позовут на новогодние съемки в Москву, ведь могли бы просто поставить к стенке. "Дура!" – так емко и метко характеризует ее Пашутин.

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Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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