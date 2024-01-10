Разошедшаяся Гузеева устроила бурные пляски на Красной площади

Знаменитую телеведущую, приплясывающую на главной площади страны, не узнали прохожие

В последний день новогодних праздничных каникул знаменитая актриса и бессменная ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева плясала на Красной площади.

Лариса Гузеева известна своим жестким характером и довольно циничным отношением к жизни. Не раз коллеги по телеэфиру жаловались на то, что кого-то она обидела, кого-то лишила работы. Однако и железной леди, звезде фильма "Жестокий романс" не чужды чисто человеческие слабости – например, потанцевать на зимней Красной площади.



Телезвезда призналась, что каждый год в конце январского мини-отпуска обязательно приезжает к Кремлю погулять и полюбоваться красотами площади и окрестностей. В этот раз она приехала на променад по центру столицы вместе со своей крестной "тетей Лилей". На видео заметно, что телеведущая в прекраснейшем расположении духа лихо отплясывает на брусчатке, однако прохожие не реагируют на смелую пляску звезды.

На своей странице в социальных сетях актриса рассказала, что с погодой повезло и гулять в погожий морозный денек было одно удовольствие. Там же она похвасталась поездкой на праздничную ярмарку и прогулками по Сергиеву Посаду, посетовав, что не вспомнила о публикации видео из этого чудесного места.

Ранее мы писали, что Михаил Ширвинд был очень недоволен заменой своей передачи "Хочу знать" на телесватовство, возглавляемое Гузеевой.

