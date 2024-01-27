"Я не хотела семью и детей": признание телесвахи Гузеевой удивило публику

Телеведущая ошеломила зрителей неожиданными откровениями

Лариса Гузеева много лет работает в шоу, призванном сводить вместе потенциальных влюбленных. Многим за годы существования проекта главная сваха страны помогла найти вторую половинку. Но недавно поклонников ошеломили ее слова о семье и детях. Чистосердечное признание главной свахи страны оказалось сюрпризом для зрителей.

Острый юмор на грани сарказма, яркие, артистичные образы и временами жесткое поведение обеспечили Ларисе Гузеевой как любовь, так и неприязнь со стороны поклонников передачи. О ее личной жизни говорили разное. В том числе и то, что личное она строила параллельно с работой. Но сама звезда не раз честно говорила, что назваться безупречной матерью не может. Более того, задумалась о продлении рода она уже в зрелые годы.

"Я долго не хотела конкретной семьи и детей. Это в одну секунду накрывает", – признавалась телеведущая.



Семья Гузеевой с Кахой Толордавой не сложилась, несмотря на появление сына Георгия. Крепкие, долгие отношения звезда фильма "Жестокий романс" построила со второй попытки, выйдя замуж за Игоря Бухарова. У них родилась дочь и супруги до сих пор счастливы в этом браке. Как пишет женский журнал "Клео.ру, вместе Лариса и Игорь уже третий десяток лет. По мнению Гузеевой, рецепт их счастья прост: она не унижает мужа, вытирая о него ноги, и не превращает мужчину "в бабу".

Ранее мы рассказывали, как разошедшаяся Гузеева задорно отплясывала прямо на Красной площади.

