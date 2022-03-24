Москва и Киев ведут переговоры

После объявления независимости ДНР и ЛНР российские военные начали спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. С 24 февраля российские военные уничтожают нацистские батальоны, военные базы и склады. Президент Владимир Путин перед началом операции отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. "Утро" следит за происходящем в режиме онлайн.

20:52 Силы ДНР за сутки эвакуировали 285 человек из Мариуполя в Безыменное.

19:51 Армия России уничтожила девять украинских БПЛА. Отечественные системы ПВО были применены в Киевской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, уточнили в Минобороны.

19:41 13 населенных пунктов Донбасса подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщили в народной милиции ДНР, в сторону республики было выпущено более 250 снарядов и мин.

19:14 17 украинских военнослужащих ликвидированы силами народной милиции ДНР. Еще семь солдат ВСУ сложили оружие.

18:50 Из-за украинской пропаганды беженцы из Мариуполя отказываются от медицинской помощи. Об этом сообщил анестезиолог городской больницы Новоазовска Николай Гринько.

18:37 Мэрия Киева ввела комендантский час в городе с 21:00 до 8:00 по московскому времени.

17:25 Из России в Донбасс и некоторые районы Украины доставили более шести тысяч тонн гуманитарной помощи, передает МЧС РФ.

16:53 В одном из ранних эпизодов начала спецоперации ВС РФ в Харьковской области спецназ Росгвардии под руководством полковника С. Хайрудинова в ожесточенном противостоянии уничтожил более 300 украинских националистов.



16:40 В результате обстрелов вэсэушников пострадали трое мирных жителей Ясиноватой в Донецкой народной республике. Об этом в среду, 23 марта, сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.



16:30 После дневных обстрелов со стороны ВСУ свыше 30 тыс потребителей лишились света в Петровском районе Донецка.

"Без энергоснабжения остались 153 трансформаторных подстанции, 29 котельных, 9 школ, 10 детсадов, 31 000 бытовых абонентов Петровского восточного и Петровского западного РЭС", – говорится в сообщении министерства угля и энергетики ДНР.



14:07 Евросоюз и Украина заключили соглашение о передаче Киеву секретных данных, в том числе спутниковых снимков. По информации Bloomberg, соглашение рассчитано на год с возможностью продления.

13:05 Между Россией и Украиной состоялось два обмена удерживаемыми лицами, сообщили в МИД РФ

12:23 Переговоры с Киевом идут тяжело, поскольку украинская сторона постоянно меняет позицию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО 23 марта. По словам министра, США также заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине, поскольку настойчиво снабжают ее оружием.

12:06 Министерство обороны России обнародовало кадры ударов берегового ракетного комплекса "Бастион" по объектам вооруженных сил Украины.

8:41 СМИ анонсировали выступление Зеленского на саммите НАТО. Украинский президент выскажется по видеосвязи.

8:01 Украинские военные пытаются сбежать из Мариуполя, переодеваясь в женскую одежду. Об этом рассказали военные ДНР.

23 марта

21:42 ВСУ обстреляли парк, территорию "Донбасс-Арены" с парковой зоной школы артиллерией, сообщили в представительстве ДНР в ЦСКК.

21:30 Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о свидетельствах подготовки украинскими радикалами провокаций с применением опасных химикатов. СБ ООН обсудил ситуацию по этой теме 22 марта.

20:10 За день специальной операции на Укране российские силы сбили шесть БПЛА Украины, в том числе один "Байрактар ТБ-2", с начала кампании уничтожено 236 беспилотников.

20:00 Силы ДНР взяли под контроль Верхнеторецкое, продолжается наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских ВС.



19:40 Армия России высокоточными ударами поразила военные объекты украинских сил, уничтожив крупные склады горюче-смазочных материалов в Лисичанске и Краматорске.

18:10 Украинская армия обстреляла Донецк с Александровкой снарядами калибра 122 миллиметра.

17:40 ВСУ за десять минут обстреляли в ДНР Старомихайловку и Докучаевск, выпустив двенадцать мин и шесть снарядов калибрами 120 и 122 миллиметра.

16:10 Украинская армия в Мариуполе намеренно уничтожала жилые строения обстрелами прямой наводкой из танков. За раз в подъезде сгорало несколько этажей, заявляет очевидец.

15:10 ВСУ обстреляли Донецк, пустив 10 снарядов калибра 120 мм. О пострадавших и жертвах не сообщается.

11:36 Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н в ходе ночных ударов уничтожили девять танков, семь БМП и БТР Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

10:25 Российские военные сбили 14 украинских БПЛА, войска ЛНР установили контроль над четырьмя населенными пунктами и продолжают уничтожение подразделений 30-й бригады ВСУ, сообщили в Минобороны.

10:15 В Пентагоне заявили, что не поняли, зачем Россия применила "Кинжалы" на Украине. По их мнению, решение российских военных было непрактичным.

8:19 Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с Путиным на первой же встрече, хотя полагает, что решения по ним не будет.

22 марта

21:36 Россия за сутки эвакуировала на свою территорию более 16 тысяч человек без участия Украины.

20:35 Националисты Украины разбомбили детскую больницу в Петровском районе в Донецке, рассказал военкор и доброволец из США Рассел Бентли.

20:24 Средства противовоздушной обороны ДНР над Макеевкой перехватили две ракеты "Точка-У". Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

18:35 Войска Украины обстреляли Петровский район Донецка, применив БМ-21 "Град". Они выпустили 20 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

18:17 ВС России с помощью "Кинжала" уничтожили хранилище для украинских тактических ракетных комплексов "Точка-У", передает официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Кроме того, уничтожены склады горючего в Константиновке.

17:50 ВС РФ уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, нанесение ударов комплексом "Кинжал" в ходе спецоперации будет продолжено.

17:48 высокоточный удар по киевскому неработающему торговому центру уничтожил батарею реактивных украинских систем залпового огня и и базу хранения их боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, националисты прикрывались жилыми домами.

15:54 В поселке Донецкий в ЛНР при обстреле украинскими войсками пострадали пять жилых домов, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Также поврежденными оказались магазин и коммунальное предприятие.

15:48 В ДНР завершили эвакуацию работников обесточенной шахты им. Скочинского, сообщили в Минугля. Все 45 человек находятся на поверхности, пострадавших среди них нет.

13:15 В Житомирской области уничтожили центр подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины, сообщили в Минобороны. Были ликвидированы личный состав батальона, иностранные инструктора и наемники.

10:55 Армия РФ взяла под полный контроль населенный пункт Сладкое.

10:43 Ночью российские военные нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области, уничтожены более 80 наемников и националистов.

9:16 Российские войска ВДВ вытеснили нацбатальоны из пригорода Киева. При отступлении они оставили оружие и технику, которые передадут силам ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны.

8:23 На украинском заводе "СумыХимПром" произошла утечка аммиака, зона поражения – 2,5 км. Ранее Минобороны России предупреждало об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе.

21 марта

Предыдущие дни спецоперации России на Украине – в первой части трансляции.