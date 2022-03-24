Россия проводит спецоперацию на Украине. Онлайн

Россия проводит спецоперацию на Украине. Онлайн
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Москва и Киев ведут переговоры

После объявления независимости ДНР и ЛНР российские военные начали спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. С 24 февраля российские военные уничтожают нацистские батальоны, военные базы и склады. Президент Владимир Путин перед началом операции отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. "Утро" следит за происходящем в режиме онлайн.

20:52 Силы ДНР за сутки эвакуировали 285 человек из Мариуполя в Безыменное.

19:51 Армия России уничтожила девять украинских БПЛА. Отечественные системы ПВО были применены в Киевской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, уточнили в Минобороны.

19:41 13 населенных пунктов Донбасса подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщили в народной милиции ДНР, в сторону республики было выпущено более 250 снарядов и мин.

19:14 17 украинских военнослужащих ликвидированы силами народной милиции ДНР. Еще семь солдат ВСУ сложили оружие.

18:50 Из-за украинской пропаганды беженцы из Мариуполя отказываются от медицинской помощи. Об этом сообщил анестезиолог городской больницы Новоазовска Николай Гринько.

18:37 Мэрия Киева ввела комендантский час в городе с 21:00 до 8:00 по московскому времени.

17:25 Из России в Донбасс и некоторые районы Украины доставили более шести тысяч тонн гуманитарной помощи, передает МЧС РФ. 

16:53 В одном из ранних эпизодов начала спецоперации ВС РФ в Харьковской области спецназ Росгвардии под руководством полковника С. Хайрудинова в ожесточенном противостоянии уничтожил более 300 украинских националистов.

16:40 В результате обстрелов вэсэушников пострадали трое мирных жителей Ясиноватой в Донецкой народной республике. Об этом в среду, 23 марта, сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

16:30 После дневных обстрелов со стороны ВСУ свыше 30 тыс потребителей лишились света в Петровском районе Донецка.

"Без энергоснабжения остались 153 трансформаторных подстанции, 29 котельных, 9 школ, 10 детсадов, 31 000 бытовых абонентов Петровского восточного и Петровского западного РЭС", – говорится в сообщении министерства угля и энергетики ДНР.

14:07 Евросоюз и Украина заключили соглашение о передаче Киеву секретных данных, в том числе спутниковых снимков. По информации Bloomberg, соглашение рассчитано на год с возможностью продления.

13:05 Между Россией и Украиной состоялось два обмена удерживаемыми лицами, сообщили в МИД РФ

12:23 Переговоры с Киевом идут тяжело, поскольку украинская сторона постоянно меняет позицию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО 23 марта. По словам министра, США также заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине, поскольку настойчиво снабжают ее оружием.

12:06 Министерство обороны России обнародовало кадры ударов берегового ракетного комплекса "Бастион" по объектам вооруженных сил Украины.

8:41 СМИ анонсировали выступление Зеленского на саммите НАТО. Украинский президент выскажется по видеосвязи.

8:01 Украинские военные пытаются сбежать из Мариуполя, переодеваясь в женскую одежду. Об этом рассказали военные ДНР.

23 марта

21:42 ВСУ обстреляли парк, территорию "Донбасс-Арены" с парковой зоной школы артиллерией, сообщили в представительстве ДНР в ЦСКК.

21:30 Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о свидетельствах подготовки украинскими радикалами провокаций с применением опасных химикатов. СБ ООН обсудил ситуацию по этой теме 22 марта. 

20:10 За день специальной операции на Укране российские силы сбили шесть БПЛА Украины, в том числе один "Байрактар ТБ-2", с начала кампании уничтожено 236 беспилотников.

20:00 Силы ДНР взяли под контроль Верхнеторецкое, продолжается наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских ВС.

19:40 Армия России высокоточными ударами поразила военные объекты украинских сил, уничтожив крупные склады горюче-смазочных материалов в Лисичанске и Краматорске.

18:10 Украинская армия обстреляла Донецк с Александровкой снарядами калибра 122 миллиметра.

17:40 ВСУ за десять минут обстреляли в ДНР Старомихайловку и Докучаевск, выпустив двенадцать мин и шесть снарядов калибрами 120 и 122 миллиметра.

16:10 Украинская армия в Мариуполе намеренно уничтожала жилые строения обстрелами прямой наводкой из танков. За раз в подъезде сгорало несколько этажей, заявляет очевидец.

15:10 ВСУ обстреляли Донецк, пустив 10 снарядов калибра 120 мм. О пострадавших и жертвах не сообщается.

11:36 Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н в ходе ночных ударов уничтожили девять танков, семь БМП и БТР Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

10:25 Российские военные сбили 14 украинских БПЛА, войска ЛНР установили контроль над четырьмя населенными пунктами и продолжают уничтожение подразделений 30-й бригады ВСУ, сообщили в Минобороны. 

10:15 В Пентагоне заявили, что не поняли, зачем Россия применила "Кинжалы" на Украине. По их мнению, решение российских военных было непрактичным. 

8:19 Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с Путиным на первой же встрече, хотя полагает, что решения по ним не будет.

22 марта

21:36 Россия за сутки эвакуировала на свою территорию более 16 тысяч человек без участия Украины.

20:35 Националисты Украины разбомбили детскую больницу в Петровском районе в Донецке, рассказал военкор и доброволец из США Рассел Бентли. 

20:24 Средства  противовоздушной обороны ДНР над Макеевкой перехватили две ракеты "Точка-У". Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. 

18:35 Войска Украины обстреляли Петровский район Донецка, применив БМ-21 "Град". Они выпустили 20 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 

18:17 ВС России с помощью "Кинжала" уничтожили хранилище для украинских тактических ракетных комплексов "Точка-У", передает официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Кроме того, уничтожены склады горючего в Константиновке. 

17:50 ВС РФ уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, нанесение ударов комплексом "Кинжал" в ходе спецоперации будет продолжено. 

17:48 высокоточный удар по киевскому неработающему торговому центру уничтожил батарею реактивных украинских систем залпового огня и и базу хранения их боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, националисты прикрывались жилыми домами. 

15:54 В поселке Донецкий в ЛНР при обстреле украинскими войсками пострадали пять жилых домов, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Также поврежденными оказались магазин и коммунальное предприятие. 

15:48 В ДНР завершили эвакуацию работников  обесточенной шахты им. Скочинского, сообщили в Минугля. Все 45 человек находятся на поверхности, пострадавших среди них нет. 

13:15  В Житомирской области уничтожили центр подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины, сообщили в Минобороны. Были ликвидированы личный состав батальона, иностранные инструктора и наемники.

10:55 Армия РФ взяла под полный контроль населенный пункт Сладкое.

10:43 Ночью российские военные нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области, уничтожены более 80 наемников и националистов.

9:16 Российские войска ВДВ вытеснили нацбатальоны из пригорода Киева. При отступлении они оставили оружие и технику, которые передадут силам ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны. 

8:23 На украинском заводе "СумыХимПром" произошла утечка аммиака, зона поражения – 2,5 км. Ранее Минобороны России предупреждало об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе.

21 марта

Предыдущие дни спецоперации России на Украине – в первой части трансляции

новости партнеров

Чубайс лишился высокого поста и спешно покинул Россию

Вместе с политиком за границу уехала его супруга

Пленные солдаты ВСУ раскрыли поставленные перед ними боевые задачи

Украинцы рассказали о преступных приказах Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей