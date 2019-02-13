Оппозиции поступило весьма заманчивое предложение из Вашингтона

Венесуэльским оппозиционерам из конгресса США пришел жизнеутверждающий месседж – освобожденному от власти Николаса Мадуро Боливарианской Республике не нужно платить России по долгам. С таким заявлением выступил член комитета по иностранным делам Брэд Шерман в ходе сегодняшних слушаний представителя Штатов по Венесуэле Эллиота Абрамса.

Представитель от демократов спросил дипломата, ведутся ли с оппозицией переговоры о финансовых обязательствах Каракаса перед Москвой. По словам Абрамса, оппозиционеры обещали платить по "законным долгам", сообщает РИА "Новости".



На это Шерман ответил, что "санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться", а рейтинговым агентствам не следует снижать рейтинг Венесуэлы за дефолт по долгам РФ.

Также Абрамс отметил, что при смене власти влияние Москвы в Боливарианской Республике снизится. Он утверждает, что Россия уже перестала вкладывать деньги в Венесуэлу из-за страха их не вернуть.





По информации американца, Пекин тоже прекратил кредитовать Каракас.

В конце января замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, комментируя ситуацию с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед нашей страной, сказал, что все зависит от армии, от военнослужащих и от того, насколько они будут верны своему долгу и присяге, однако "проблемы, наверное, будут".

Буквально накануне представитель возмутителя спокойствия и ставленника Вашингтона, спикера национального парламента Хуана Гуаидо, который рвется к власти в Республике, заявил об условиях возвращения долгов.

"Сигнал президента Гуаидо России и Китаю состоит в том, что только с ним Венесуэла сможет выплатить долги России и Китаю, только с ним будут уважаться права всех присутствующих в Венесуэле компаний",

– провозгласил Родриго Диаманти на пресс-конференции в Риме, куда самозванец направил делегацию оппозиционеров для встреч с представителями властей Италии и Ватикана.

