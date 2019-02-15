США взялись за заговорщиков в Венесуэле

Грозный Болтон насмешил Захарову

США, сделавшие ставку на венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо, теперь открыто угрожают сторонникам избранного президента страны Николаса Мадуро. Последнее заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который назвал приверженцев Мадуро "заговорщиками", прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Болтон пригрозил последствиями тем, кто будет подрывать демократические институты Венесуэлы, – написала она в Facebook. – Своим блокноту и ручке, что ли?" – посмеялась дипломат.

Ранее Болтон предупредил через Twitter, что "те, кто сговорились с Мадуро, чтобы уничтожить демократические институты Венесуэлы, столкнутся с последствиями".

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо самопровозгласил себя главой государства 23 января. В тот же день его поддержали США и ряд других стран. Это дало основания Каракасу заподозрить Вашингтон в попытке организовать госпереворот в Республике, отказывающейся подчиняться американскому управлению.

Масло в огонь подлила запись в блокноте Болтона, которую журналисты разглядели на фото советника с мероприятия, посвященного событиям в Венесуэле. На странице рукой Болтона была пометка "5 тыс. солдат в Колумбию", пишет RT. Кого в таком случае считать "заговорщиками" – большой вопрос.

Россия, Китай, Турция, Мексика, Куба, Индонезия и другие страны остаются приверженцами выбора народа Венесуэлы, большинство из которого проголосовали в мае 2018 г. за Мадуро.