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Президент Австрии вступил в схватку с Трампом

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Терпение европейца лопнуло

Лидеры Евросоюза должны более решительно отстаивать свою точку зрения в общении с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Австрии Александер ван дер Беллен.

"Европейцы не должны плясать под дудку Трампа", – указал он.

В частности, глава австрийской нации припомнил выход Трампа из ядерной сделки с Ираном. Над соглашением с Тегераном работала целая группа стран, отметил ван дер Беллен в интервью  Die Welt, документ был подписан в том числе Вашингтоном. А затем пришел Трамп, расторг соглашение с Ираном и, более того, пригрозил санкциями европейцам, если они будут вести бизнес с иранскими компаниями.

Александер ван дер Беллен. Фото: www.globallookpress.com

"Это уже слишком", – возмутился президент Австрии.

Он указал, что у ЕС и США существуют и другие разногласия, и в каждом случае европейцы должны занимать более жесткую позицию.

Ранее посол США в Австрии Тревор Трейн заявил, что в ЕС должны отказаться от "Северного потока-2", в противном случае европейские компании попадут под санкции.

Николай ВИКТОРОВ
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