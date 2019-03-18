Президент Австрии вступил в схватку с Трампом

Терпение европейца лопнуло

Лидеры Евросоюза должны более решительно отстаивать свою точку зрения в общении с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Австрии Александер ван дер Беллен.

"Европейцы не должны плясать под дудку Трампа", – указал он.

В частности, глава австрийской нации припомнил выход Трампа из ядерной сделки с Ираном. Над соглашением с Тегераном работала целая группа стран, отметил ван дер Беллен в интервью Die Welt, документ был подписан в том числе Вашингтоном. А затем пришел Трамп, расторг соглашение с Ираном и, более того, пригрозил санкциями европейцам, если они будут вести бизнес с иранскими компаниями.

"Это уже слишком", – возмутился президент Австрии.

Он указал, что у ЕС и США существуют и другие разногласия, и в каждом случае европейцы должны занимать более жесткую позицию.

Ранее посол США в Австрии Тревор Трейн заявил, что в ЕС должны отказаться от "Северного потока-2", в противном случае европейские компании попадут под санкции.