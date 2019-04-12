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Географическое положение Белоруссии очень удобное, а потому опасное. Об этом лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил в пятницу, 12 апреля, во время визита в Парк высоких технологий.
Вспоминая день, когда принималось решение о создании Парка, Батька отметил, что это был героический шаг:
"Мы страна, не избалованная углеводородами. Я это понимал, и нужно было развивать государство, уходить в какую-то сферу, чтобы обеспечить независимость стране, которая живет в прекрасном, но очень опасном месте – географическом центре Европы. Поэтому надо быть очень аккуратными и осторожными в своих поступках, политике, особенно если отвечаешь за миллионы людей".
Президент Белоруссии признался, что ему в свое время очень помогли советы американских предпринимателей. Они и сейчас, дескать, внимательно отслеживают успехи Белоруссии в IT-сфере, ведь "белорусские мозги" очень востребованы на Западе.
Накануне Лукашенко заявил, что Москва привыкла отвечать Минску "злом на добро" и не ценит хорошего отношения. В Кремле белорусского лидера услышали.
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