Президент РБ объяснил, отчего страна испытывает трудности

Географическое положение Белоруссии очень удобное, а потому опасное. Об этом лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил в пятницу, 12 апреля, во время визита в Парк высоких технологий.

Вспоминая день, когда принималось решение о создании Парка, Батька отметил, что это был героический шаг:

"Мы страна, не избалованная углеводородами. Я это понимал, и нужно было развивать государство, уходить в какую-то сферу, чтобы обеспечить независимость стране, которая живет в прекрасном, но очень опасном месте – географическом центре Европы. Поэтому надо быть очень аккуратными и осторожными в своих поступках, политике, особенно если отвечаешь за миллионы людей".

Президент Белоруссии признался, что ему в свое время очень помогли советы американских предпринимателей. Они и сейчас, дескать, внимательно отслеживают успехи Белоруссии в IT-сфере, ведь "белорусские мозги" очень востребованы на Западе.

Накануне Лукашенко заявил, что Москва привыкла отвечать Минску "злом на добро" и не ценит хорошего отношения. В Кремле белорусского лидера услышали.