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США испугались объединения России и Белоруссии

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Усиление интеграции двух членов Союзного государства вызывает недовольство за океаном

Президент РФ Владимир Путин задумал слияние России и Белоруссии, чтобы и дальше оставаться ведущим игроком на мировой политической арене. Размышления на эту тему активно муссируются в Соединенных Штатах.

На днях некие исследователи из центра German Marshall Fund в США опубликовали доклад, в котором указывают на шаги, которые Москва якобы уже предпринимает для поглощения соседней республики. Во-первых, дескать, идет масштабная дезинформация при помощи российских СМИ. Причем, местные издания не могут составить им достойную конкуренцию из-за плохого финансирования, передает НСН.

Во-вторых, многие белорусы на самом деле хотят укреплять отношения с РФ. И хотя большинство против потери суверенитета, сторонники объединения умело используют исторические связи для продвижения своей идеи.

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com

В итоге, полагают американские исследователи, наиболее вероятны два варианта развития событий: президента Белоруссии Александра Лукашенко "принудят к конституционным изменениям или референдуму об объединении", а если он вдруг начнет сопротивляться, с ним "что-то произойдет".

Ранее агентство Bloomberg написало, что в Кремле решили объединить РФ и Белоруссию, чтобы Путин мог обойти конституционные ограничения и остаться президентом и после 2024 года.

Очередные выборы главы Белоруссии должны состояться в 2020 году. Лукашенко бессменно занимает этот пост уже четверть века.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года. 

Николай ВИКТОРОВ
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