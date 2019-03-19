Здоровье Началовой подкосил рак

За месяц до смерти артистка рассказала о страшном недуге

На телепроекте "Один в один" Юлия Началова стала наставницей в прошлом участника "Фабрики звезд" Егора Иващенко. И ему призналась, что боролась с онкологическим заболеванием.

"Мне кажется, она предчувствовала свой уход... Юля говорила о страшных вещах с абсолютно детской непосредственностью, всегда с улыбкой. Я думаю, она до конца не понимала всю серьезность ситуации. Юля рассказала, что накануне съемок она победила онкологическое заболевание – лимфому",

– сообщил Егор сайту "Комсомольская правда". Как говорила тогда Началова, "врачи диагностировали эту болезнь на ранних стадиях", и с нею удалось быстро справиться, добавил Иващенко и отметил:

"Возможно, иммунитет был ослаблен еще и химиотерапией. Я не уверен, что она проходила эту процедуру и не знаю, какими способами она боролась с этой болезнью. Знаю только, что проблема такая была. Об этом она рассказала мне лично, добавив, что чувствует себя хорошо, но все равно переживает за свою жизнь".

Этот разговор произошел около месяца назад. Видимо, певица чувствовала, что в ее жизни приближается сложный этап, однако, не думала, что все закончится так печально.

Егор считает, что Юлия полностью отдавалась работе и иногда не обращала внимание на самочувствие. Она проходила реабилитацию, наблюдалась у врачей, но сцена была для нее главнее здоровья.

Ранее близкие и друзья поделились собственными предположениями о том, что могло погубить артистку. Многие знали, что Юлии Началовой очень хотелось быть стройной. И она стала принимать такие препараты, с помощью которых думала достичь желаемого. Один из ее коллег по сцене предположил, что именно это спровоцировало болезнь певицы.

"Я, конечно, не доктор, но я грешу на таблетки для похудения, которые она принимала. Лет десять назад Юля худела с помощью какого-то модного препарата, кажется, тайских таблеток – многие артистки их пили. Мы тогда еще в казино "Метелица" вместе работали. И я видел, как Юля постоянно их принимала. Я ей говорил: "Юль, это же вредно". Но ей хотелось быть стройной",

– сообщил "КП" Сергей Пенкин. Но не только сама Юлия стремилась выглядеть изящной.

На этом настаивал и ее первый муж – музыкант Дмитрий Ланской. Он всегда призывал артистку худеть, и та послушалась. "Я перестала есть, просто пила воду, а потом и воду организм перестал принимать. И я стала себя очень плохо чувствовать. Родители были в ужасе, а мужу нравилось", – вспоминала певица. После того как она сбросила 25 кг, почки дали сбой.

Началова стала испытывать страшную слабость, у нее сильно упало давление. Однажды она несколько раз подряд теряла сознание. И тогда обратилась к врачам, а они диагностировали анорексию и предупредили, что у нее может не быть детей. Это привело звезду в чувство.

Однако истощение организма отразилось на здоровье. Возможно, именно анорексия и запустила в организме певицы редкое для ее возраста заболевание – подагру, при которой из-за нарушения обмена веществ происходят отложение мочевой кислоты и деформация суставов.

Отец певицы не винит врачей в ее смерти. Он говорил, что причина в том, что не вовремя дочка пошла к врачам. "Поздно обратилась. Нельзя заниматься самолечением", – отметил Виктор Началов. По его словам, красной волчанки у артистки не было, сахарный диабет появился в последние месяцы. А на вопрос, из-за чего у Юлии начала развиваться подагра, отец ответил: "Скорее всего, последствия анорексии".

В последние годы Началова не только боролась с недугами, но и пережила много серьезных испытаний, связанных с карьерой. Ее не приглашали в сборные концерты, организованные Первым каналом. Максимум – она могла поучаствовать в ток-шоу. Незадолго до смерти все изменилось.

"Она была так рада тому, что снова смогла петь на Первом канале! Все ждали большого хита, но его так и не случилось", – вспоминала в разговоре с корреспондентом "Собеседника" приятельница артистки.

Юлия Началова скончалась 16 марта в столичной больнице, не приходя в созанание. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая развилась на фоне отека легких и мозга. Как сказал отец, у певицы из-за абсцесса остановилось сердце, напоминает RT. Ей было 38 лет. Похоронят артистку в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.