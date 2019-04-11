"Просто конфета": Брежнева в сексуальном наряде попросила подарки

Артистка покорила фанатов прелестями и неожиданным заявлением

Вера Брежнева опубликовала в Instagram свежий снимок. На нем она предстала в роскошном и довольно откровенном наряде. Поклонники восхитились, но не только ее видом.

На фото экс-солистка "ВИА Гры" одета в белое облегающее платье, которое повторяет все изгибы ее стройной фигуры. Плечи и часть груди обнажены. Улыбаясь, прелестница замерла в кокетливой позе с пышным букетом и красочным шаром-сердцем в руках.

"Как любая девушка, я безумно люблю цветы! Особенно когда они от вас – мои любимые зрители и слушатели! Я знаю сколько тепла и любви вы вкладываете в каждый букет",

– написала певица под снимком и, выразив сожаление, что "цветы нельзя сохранить надолго", обратилась к поклонникам с просьбой:

"Пожалуйста, дарите вместо цветов игрушки, развивающие и настольные игры, книги, наборы для творчества для детей до 14 лет! А я буду передавать их в детские дома/интернаты в каждом городе, где мы с вами встречаемся!".

Затем, отметив, "сколько радости каждая игрушка принесет ребенку", Брежнева добавила, что ее "благодарность навсегда останется" со зрителями в том городе, где она будет выступать, "и будет жить дольше, чем цветы". И предложила начать уже с ближайших концертов.

Фолловеры по достоинству оценили внешность артистки в кадре.

"Милая! Красивая! Просто конфета", "Вера, какая вы чудесная", "Не знаю почему, но, как увидела эту фотографию, в голове заиграла песня "Бриллианты", "Обворожительная", "Красотка, просто бомба", "Шикарная", "Класс", "Сама как нежный цветочек ", "Просто принцесса", "Королева цветов...", "Вера, Вы великолепны", "Самая красивая и обаятельная",

– осыпали они певицу комплиментами. Кроме того, почти все поддержали любимицу. Они хвалили ее за благие намерения:

"Вера дарит детям ВЕРУ! Умница, красавица, талантливая и трудяга. Не для себя, для других. Человечище! Нет слов, чтобы передать своё восхищение тобой",Это просто гениальная идея... Сколько радостей для всех и сразу", "Какая замечательная и благородная идея! Вера, Вы умница, красавица и просто добрый, хороший ЧЕЛОВЕК", "Отличная идея! Просто супер! Как просто и дорогого стоит!", "И цветы целы, и детки рады...", "Верочка! Какая же Вы добрая душа!.. Спасибо Вам за то, что Вы делаете!..На таких как Вы хочется равняться!".

Некоторые еше и предложили Брежневой повторять ее просьбу каждый раз, когда она будет давать концерт.

Экс-солистка "ВИА Гры" нередко балует поклонников соблазнительными фото и провокационными видео. Она может показаться в коротком топе с оголенными плечами, грудью и животом, раздетой застывать в откровенных позах, изобразить "сексуальность на грани". И фанаты Веры готовы любоваться ею всегда...