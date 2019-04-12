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"Помешалась на сексе": раздетая Седокова показала интим

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Новое видео артистки вызвало у поклонников возмущение

Анна Седокова неоднократно выкладывала в соцсети откровенные кадры. На этот раз экс-солистка "ВИА Гры опубликовала в Instagram ролик, в котором показалась раздетой с мужчиной. Многим это не понравилось. Подписчики заявили, что там слишком много секса.

"Помешалась на сексе", "Что за порнуха", "Выходили бы уже голые и показывали бы порно, что уж скромничать. А дети смотрят, учатся – срам!", "Порно чистой воды", "Аж тошнит от откровенности такой", "Старая порнушница", "Чем старее, тем дурнее...", "Голоса нет, образ вечно пошлый, нет ни таланта ни вкуса вообще", "Все похабней и похабней",

– возмущались недовольные. Другие прокомментировали сдержанно: " Секси мамочка "Ну сильно, сильно... Но чересчур", "Конечно, такой секс...".

Не остались в стороне и фанаты певицы. Они были очень довольны и осыпали любимцу комплиментами, похвалив и за выдео:

"Аня, Вы просто невероятно красивая... Невозможно оторвать взгляд", "Огонь","Супер! Ты сводишь всех с ума", "Такая сексапильная!" ,  "Лучший клип".

Это был фрагмент из клипа на одну из ее песен. В нем раздетая артистка принимает слишком раскованные позы, демонстрируя все обнаженные прилести. В некоторых моментах красотка жарко целуется с мужчиной.

Под видео Анна, отметив, что клип "номинирован на премию "Муз ТВ в номинации "Лучшее женское видео", что, по ее словам, "уже большая победа", заявила, что песня, которую она считает "самой важной в своей карьере и, наверное, самой любимой, обрела удивительно красивую визуализацию благодаря мастеру". Затем, добавив, что "благодарна своей команде", обратилась к подписчикам с просьбой, чтобы они проголосовали "за "Шантарам".

Впрочем, экс-солистку "ВИА Гры" вряд ли можно удивить тем, что не все пользователи Сети принимают ее довольно смелое поведение. Ее этим не смутить.

Недавно артистка сразила наповал, застыв в весьма раскованной позе. Ранее возбудила, открыв пышную грудь.  А до этого еще и выплеснула на поклонников сексуальную энергию. Подобное она совершает нередко, как бы не злословили по поводу ее внешности и поступков

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
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