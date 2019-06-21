"Женщина-вамп": Серябкина в супермини вытянула ноги на лестнице

Артистка выбрала для встречи с выпускниками провокационный наряд

Перед выходом из дома Ольга Серябкина (MOLLY) сфотографировалась и выложила снимок в соцсети. В кадре певица изображена сидящей на лестнице в раскованной позе. Супермини открывает голые ноги, на груди вырез.

"Лапуси-выпускники!!!!! Сегодня суперважный день для каждого из вас. Ведь теперь прощай школа... Поэтому кайфуйте по полной", – написала красотка под фото. И добавила, что "очччень рада" провести этот вечер с празднующей молодежью и будет "поздравлять всех-всех".

Ее слова и то, как выглядит бывшая солистка группы "Серебро", не остались без внимания. Поклонники откликнулись эмоционально: "Ты очень классная", "Шик", "Ножки класс и Оля, тебе идет фиолетовый цвет. Красивая – красивая!",

Мужчины совсем потеряли головы.

"Женщина– вамп", "Любимая манюня", "Уф, какая малышка", "Оля, милая", "Взгляд убийственый"", Ух ты", "Женщина моей мечты",

– восхищались они. Один из них забеспокоился, призвав звезду "не сидеть на камне, он вытягивает здоровье женское".

Но были и те, кому пришлось не по вкусу увиденное. Такие возмущались: "Пьяная, что ли, что брякнулась на лестнице". Больше негативных комментариев не было.

Серябкина часто публикует откровенные снимки. Она может взбудоражить фанатов, лежа на крыше и покорить их зажигательным видео.