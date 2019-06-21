Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вцепилась в волосы, обматерила и разрыдалась: самые громкие скандалы с Гузеевой

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая "Давай поженимся" неизменно вызывает у зрителей бурную реакцию

За эпатажной актрисой с интересом следит вся страна.

Лариса Гузеева вызывает у публики довольно противоречивые чувства: одни возмущаются бесцеремонностью артистки, других восхищает ее прямота. Равнодушным, слушая острую на язык звезду, не остается никто.

В последнее время не проходит буквально и дня, как Сеть взрывается от комментариев – Гузеева ухитряется привлечь внимание как к своей личной жизни, так и к работе в качестве ведущей популярного шоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Так, недавно жаркие споры вызвало фото, где она схватила за волосы девушку-стилиста. Поклонники Ларисы оценили ее юмор, однако менее догадливые пользователи обрушились на артистку с критикой, заявив, что по ней "психушка плачет" и так унижать людей нельзя. К слову, Гузеева не привыкла молча сносить оскорбления. Периодически в соцсетях она довольно жестко отвечает злопыхателям – иногда может даже матом выразить свое недовольство. Тех, кто учит ее жить и обсуждает внешность и фигуру, Лариса назвала "уродами со злобой и хамством", заявив, что будет гнать их "поганой метлой" со своих страниц в Сети. Не терпит она и критики в адрес дочери Ольги.

Скандалы случаются и во время съемок передачи "Давай поженимся". Гузеева не всегда может справиться с эмоциями. Недавно звезда поругалась с невестой, которая в качестве подарка преподнесла ведущим "кладбищенские цветы". Ларису так оскорбило подношение, что в перерыве она разрыдалась.

К слову, дочка актрисы также подогревает любопытство россиян. Леля, как ласково называет ее мама, публикует неожиданные и провокационные снимки в своих соцсетях. Так, недавно она примерила прозрачное белье, а ранее опубликовала фото, где позирует в фонтане и вовсе без него.

Несмотря на ожесточенные споры, поклонники признают Гузееву одной из самых эффектных российских актрис и телеведущих. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей