Вцепилась в волосы, обматерила и разрыдалась: самые громкие скандалы с Гузеевой

Ведущая "Давай поженимся" неизменно вызывает у зрителей бурную реакцию

За эпатажной актрисой с интересом следит вся страна.

Лариса Гузеева вызывает у публики довольно противоречивые чувства: одни возмущаются бесцеремонностью артистки, других восхищает ее прямота. Равнодушным, слушая острую на язык звезду, не остается никто.

В последнее время не проходит буквально и дня, как Сеть взрывается от комментариев – Гузеева ухитряется привлечь внимание как к своей личной жизни, так и к работе в качестве ведущей популярного шоу.

Так, недавно жаркие споры вызвало фото, где она схватила за волосы девушку-стилиста. Поклонники Ларисы оценили ее юмор, однако менее догадливые пользователи обрушились на артистку с критикой, заявив, что по ней "психушка плачет" и так унижать людей нельзя. К слову, Гузеева не привыкла молча сносить оскорбления. Периодически в соцсетях она довольно жестко отвечает злопыхателям – иногда может даже матом выразить свое недовольство. Тех, кто учит ее жить и обсуждает внешность и фигуру, Лариса назвала "уродами со злобой и хамством", заявив, что будет гнать их "поганой метлой" со своих страниц в Сети. Не терпит она и критики в адрес дочери Ольги.

Скандалы случаются и во время съемок передачи "Давай поженимся". Гузеева не всегда может справиться с эмоциями. Недавно звезда поругалась с невестой, которая в качестве подарка преподнесла ведущим "кладбищенские цветы". Ларису так оскорбило подношение, что в перерыве она разрыдалась.

К слову, дочка актрисы также подогревает любопытство россиян. Леля, как ласково называет ее мама, публикует неожиданные и провокационные снимки в своих соцсетях. Так, недавно она примерила прозрачное белье, а ранее опубликовала фото, где позирует в фонтане и вовсе без него.

Несмотря на ожесточенные споры, поклонники признают Гузееву одной из самых эффектных российских актрис и телеведущих.