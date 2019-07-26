"Эталон изящества и хрупкости!": Валерия в сексуальном халатике произвела фурор

Звезда показала, как готовится к выступлению

Валерия находится на фестивале в Баку и делится с поклонниками кадрами оттуда. Она рассказала, чем занимается, и разместила в Instagram пикантный снимок, на котором изображена в серебристом наряде, не скрывающем голых стройных ног. Воздыхатели звезды потеряли покой.

"В гримерке. Готовимся к следующему выходу", – сообщила певица. И добавила, что доставшийся ей подарок "пляжа не дождался – очень пригодился прямо сейчас".

Подписчики не поскупились на комплименты:

"Ты сексуально выглядишь фигура отлично", "Вечно молодая... Пора снимать новый фильм по сценарию "Загадочная история Бенжамина Баттона". Загадочная история Валерии", "Супер", Прелесть!", "Валерия великолепна", "Как девочка, прехорошенькая", "Выглядите на 17", "Такая вся эльфийская!!!", "Статуэточка", "Как же Вы прекрасны!!!! Куколка!!!", "Валерия, как всегда, Вы неотразимы", "Королева", "Женщина огонь!", "Милая", "Картинка".

Одна дама поинтересовалась, как артистка делает "такую шишечку на голове", и попросила провести мастер-класс. Другая отметила, что звезлда выглядит "стильно". Негативных комментариев не было. Зато количество отметок "нравится" за первые часы перевалило за 26 тысяч.

На днях внимание фанатов привлек необычный образ звезды. До этого Валерия опубликовала снимок спящего мужа – продюсера Иосифа Пригожина, сопроводилв фото подписью с изобилием молодежной лексики, на что отреагировал Филипп Киркоров, предположив, что так артистка решила повысить свою популярность. Ранее певица осадила тех, кому пришелся не по душе кадр, на котором она показана в бикини.