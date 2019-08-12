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"Украшает любовь": Лорак раскрыла причину перемен

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Артистка рассказала о главном в жизни

В последнее время Ани Лорак заметно изменилась. Поклонники заметили перемены и уже не раз ломали головы, из-за чего это произошло. А певица раскрыла причину.

"Любая мама скажет вам, что материнство, само по себе, является вызовом, который навсегда меняет тебя", – сообщила она под фото, на котором показана с дочкой. И добавила, что "только так можно познать истинную любовь "и "по-настоящему понять, что значит отдавать и получать взамен".

В кадре звезда обнимает прижавшуюся к ней наследницу. Девочка улыбается. 

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Фанаты тут же стали хвалить звезду и ее дочку:

"Ты хорошеешь не по дням в по часам!", "В Ваших глазах можно утонуть", "Как же Вас украшает любовь, прямо не узнать.. меняетесь в лучшую сторону и внутренне, и внешне", "Изменения Вам только к лицу... вижу двух принцесс, красоток незмных", "Лапочки", "Прекрасная мама и прекрасная доча!", "Сонечка просто маленькая Дива. Копия шикарной мамы". 

Недовольные разделились на два лагеря. Одни заявили, что Лорак выглядит лучше "при помощи фотошопа", по словам других, перемены были не лучшими. "Наоборот – страшнее!", "Губки бы поменьше", Жаль, что больше нет той Ани Лорак, которая была раньше...", "Зачем столько фотошопа? Это же бросается в глаза как нарисованная маска на лице", – высказались они.

В последнее время диву нередко ругали за изменившуюся внешность. Ранее ей нагрубили за "силикон и ботокс" и унизили после танцев на сцене. И до этого отмечали, что перемены только испортили ее.

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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