Каменских в резинке накачала ягодицы

Артистка показала одну из своих тренировок

Анастасия Каменских, несмотря на плотный график репетиций и выступлений, уделяет время на то, чтобы поддерживать форму. На видео, размещенном в соцсети, показано, как звезда работает над своим телом на природе. С резинкой на ногах она шагает и приседает, накачивая ягодицы.

Все это происходит под руководством и при участии инструктора. Похже оба снимают резинки с ног, одевают их на руки, которые потом разводят в стороны.

"У меня сейчас... очень много гастролей... и, как только... появляется секундочка, я сразу же бегу заниматься", – сообщила артистка под роликом, на котором, расставив ноги, оттопыривает "пятую точку".

Подписчики оценили старания звезды, только мнения были разные. Недовольные заявили, что певица плохо тренируется и лучше заняться другим:

"Сколько занимается, а орех не уменьшается!", "Обязательно ...опу выставлять напоказ?!", "Тренер выполняет упражнение гораздо эстетичнее, чем эта девушка", "Настя ...опу свою нижу опускай в приседах, лентяйка", "Девушкам можно и пониже приседать", "Настя сачкует", "Халтурит", "Вот зачем нужна такая огромная задница?", "Как у бегемота, ужас...", "Детей нужно рожать".

Фанатам понравилось все. "Вы, конечно, очень большая молодец!!!", "Ты красотка", "Умница", – похвалили они любимицу.

Анастасия Каменских находится в хорошей форме, что видно на многих снимках и в роликах, опубликованных в Instagram. Нередко она выкладывает и "горячие" кадры. На днях устроила эротичную фотосессию и рассказала, как улучшить настроение. Ранее оголила стройные ноги, подняв юбку и показавшись в платье с высоким вырезом.