Телеведущая снялась в раскованной позе

Елена Летучая отдыхает на Мальдивах и делится впечатлениями в соцсети. На свежем фото она позирует, лежа в гамаке с поднятыми ногами. На ней только купальник, который плотно облегает ее стройную фигуру. Поклонники остались довольны.

"Открытка из рая", – подписала кадр звезда. Похоже, она испытала настоящее блаженство: глаза блондинки прикрыты, тело полностью расслаблено.

Фанаты сражены наповал и восхищаются формами Елены:

"Такая тонкая вся... особенно ноги...", "Не убавить и не прибавить!!! Исключительно", "Такая Вы прекрасная", "Идеальные ножки", "Обалденная девушка", "Мила", "Потрясающе", "Очень гармонично", "Такая женщина и должна быть в райских местах", "Какой кайф".

Мужчины возбуждены. Кое-кто из них назвал Летучую сударыней и предложил ее "покачать". Некоторых подписчиц заинтересовало, телеведущая выглядит так хорошо "с фотошопом или реально".

Елена Летучая и раньше будоражила воображение поклонников. Как-то она раздвинула ноги в бикини, прогулялась без лифчика, свела с ума "голым" снимком и показалась обнаженной под падающими снежинками.