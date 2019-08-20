Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Летучая в купальнике подняла ноги

Летучая в купальнике подняла ноги
Елена Летучая. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая снялась в раскованной позе

Елена Летучая отдыхает на Мальдивах и делится впечатлениями в соцсети. На свежем фото она позирует, лежа в гамаке с поднятыми ногами. На ней только купальник, который плотно облегает ее стройную фигуру. Поклонники остались довольны.  

"Открытка из рая", – подписала кадр звезда. Похоже, она испытала настоящее блаженство: глаза блондинки прикрыты, тело полностью расслаблено.  

Фанаты сражены наповал и восхищаются формами Елены:

"Такая тонкая вся... особенно ноги...", "Не убавить и не прибавить!!! Исключительно", "Такая Вы прекрасная", "Идеальные ножки", "Обалденная девушка", "Мила", "Потрясающе", "Очень гармонично", "Такая женщина и должна быть в райских местах", "Какой кайф".

Мужчины возбуждены. Кое-кто из них назвал Летучую сударыней и предложил ее "покачать". Некоторых подписчиц заинтересовало, телеведущая выглядит так хорошо "с фотошопом или реально".

Елена Летучая и раньше будоражила воображение поклонников. Как-то она раздвинула ноги в бикини, прогулялась без лифчика, свела с ума "голым" снимком и показалась обнаженной под падающими снежинками.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Киев списал свои долги перед Москвой

Названы основные заемщики РФ

Россию заставят заплатить Украине за военное вторжение

Киев обратится в международный трибунал, чтобы наказать Москву за "агрессию" в Донбассе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей