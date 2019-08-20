С Бледанс сползло платье

Звезда подразнила легкой обнаженкой

Эвелина Бледанс уселась на скамейку, которую недавно покрасила. Сын играл поблизости, она отдыхала. Длинное платье артистки сползло с одного плеча, оголив его и верх груди. Такою ее и увидели поклонники.

"Ну что же, скамеечки у меня теперь золотые... с платьем смотрятся прекрасно", – поделилась радостью звезда. И добавила: "Золото и леопард долго были моей страстью. Потом была пауза, но все возвращается".

Фанатам осталось только восхищаться способностями и внешностью любимицы.

"Это руки у вас золотые!.. такое матовое золото... и леопард на платье сдержанный, "интеллигентный" такой леопард... красота , да и только!", "Вам точно идет", "Это прямо супер, и на Вас сидит великолепно", "Это уже новая русская классика... Золото и леопард", "Эвелина – класс!", "Шикарная",.

– не поскупилися они на комплименты.

Недавно Эвелина Бледанс устроила горячие танцы в нижнем белье, что также понравилось поклонникам. Ранее артистка показала упругую грудь, а до этого снялась с обнаженным бюстом и плеткой в руках.