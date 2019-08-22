Артистка не только работает, но и отдыхает. Душой и телом

Ольга Бузова снимается в телешоу "План Б" на Бали. Однако находит время на удовольствия и общение с поклонниками – делится впечатлениями и планами, выкладывает откровенные снимки. В свежем кадре дива показана в ярком купальнике с распущенными волосами. Закрыв глаза, она выгнулась в чувственной позе.

"День 10. Жизнь прекрасна, но красивая жизнь лучше", – отметила артистка под фото.

Подписчики высказались без стеснения. Многие, заявив, что "в этом купальнике она похожа на дешевую проститутку", ругали звезду: "Как уже надоела эта голая задница", "А попы-то нет.. ну совсем худая... прям очень..." ,"Как алкашка", "...опа, а сисек нет", "Доска", "Рожа жуть, пакли чужие, голая ...опа", "Тот момент, когда волосы мертвых бабушек живут своей насыщенной жизнью", "Страшные пакли", "Для чего мне Ваша показная сексуальность!".

У фанатов были другие мнения, им понравилось все.

"Фото шикарное! Атмосферное какое-то и очень чувственное", "Пожар", "Молодец Бузова – везде упругая попа, без этого никак", "Чудная", "Симпатичная", "Красотка", "Попец норм", "Смотри, сейчас простынешь! Мурашки по коже видно!", "Вау, такая свежая, отдыхай почаще",

– хвалили и советовали они. Тем временем в сторис Ольга показалась топлес. Делая селфи между ванной и умывальником, она энергично крутила "пятой точкой".

Ранее Бузова засветила зону бикини, и поклонники рассмотрели ее интимное место, а на голове увидели страшное. До этого на нее слили компромат, а она в бикини подрыгала ягодицами.