Королева шансона показалась голой

Любовь Успенская хорошо выглядит – она постройнела, загорела. Наверное, поэтому не стесняется показывать свое тело. Перед одним из концертов в Америке певица сфотографировалась голой и выложила кадр в Instagram.

На снимке она позирует за стеклом, стоя спиной к камере под стекающей водой. Глаза закрыты, видимо, от удовольствия.

Звезда пояснила, что "в Майами очень жарко", и "нет такой одежды, в которой было бы комфортно при такой температуре", вот она и спасается в душе. Затем добавила, что "уже через несколько часов" во время ее встречи с публикой "будет еще жарче".

Мнения подписчиков, увидевших снимок, разошлись. Одни возмущались поведением Успенской, подозревая, что с нею не все в порядке:

"Фу, марасит последнее время бабка. Отписываюсь", "Любу "рвет" что-то последнее время... что с ней? С головой, может, что?", "Совсем старая умом тронулась", "Зазвездилась, и крыша на старость съехала", "Если у бабушки фигура девочки – это не значит, что надо вести себя как девочка!!! Люба, опомнись!", "Совсем с мозгами плохо!!! Старушка в печали!", "Она немного начинает трогаться с головы!", "Следующая фотка, видимо, на унитазе", "На фоне климакса совсем крыша поехала у Любоньки. Ну вышла бы уже голая совсем один раз, может, и успокоилась бы. Чем больше стареет, тем больше раздевается", "Любонька, Вы меня пугаете", "Ну это уже перебор... позорное фото", "На старости лет на эротику потянуло", "Клиника".

Другие были покорены видом королевы шансона.

"Женщина прекрасна, у нее шикарная фигура", "Выглядит, конечно, потрясно", "Огонь! Очень красивое фото, необычное! Вид бомбический!", "Пожар... фигура – мечта", "Девушка секси", "Любовь Залмановна, как горячо!!!", "Прекрасная фигура", "Все очень аккуратно", "Богиня", – хвалили они.

На днях звезда снялась в купальнике и солнечных очках. Она сидела, раздвинув ноги и прикрыв платком интимное место. Ранее Любовь Залмановна шокировала публику интимными откровениями. Она призналась, что ходит без нижнего белья и сама удовлетворяет себя в перерывах между концертами.

В конце августа Успенская отдыхала в Испании и решила похвалиться фигурой. Она порадовала фанатов кадром с пляжа, на котором показана топлес.