Новые следы ведут в Финляндию

В руки Андрею Малахова попала статья из финской газеты, посвященная гибели туристов на перевале Дятлова. Переведя ее с иностранного языка, телеведущий, похоже, приблизился к решению загадки, которая не дает покоя многим уже много лет. По данным звезды, новые следы ведут в Финляндию.

"Не успеешь пересечь границу, а уже все знают, что следы перевала Дятлова ведут... в Финляндию?! Новый поворот", – написал Малахов в Инстаграм.

Тема гибели туристов на перевале Дятлова заинтересовала телезвезду еще весной этого года. Тогда он отправился на Урал, чтобы ответить на вопрос, что же все-таки произошло в горах.

Малахову удалось пообщаться с местными жителями и выяснить, что в походе могло быть не 9 человек, как считалось раньше, а 11.











