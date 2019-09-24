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Малахов приблизился к разгадке гибели группы Дятлова

Малахов приблизился к разгадке гибели группы Дятлова
Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Новые следы ведут в Финляндию

В руки Андрею Малахова попала статья из финской газеты, посвященная гибели туристов на перевале Дятлова. Переведя ее с иностранного языка, телеведущий, похоже, приблизился к решению загадки, которая не дает покоя многим уже много лет. По данным звезды, новые следы ведут в Финляндию. 

"Не успеешь пересечь границу, а уже все знают, что следы перевала Дятлова ведут... в Финляндию?! Новый поворот", – написал Малахов в Инстаграм.

Тема гибели туристов на перевале Дятлова заинтересовала телезвезду еще весной этого года. Тогда он отправился на Урал, чтобы ответить на вопрос, что же все-таки произошло в горах.

Малахову удалось пообщаться с местными жителями и выяснить, что в походе могло быть не 9 человек, как считалось раньше, а 11.  




Дарья ПЕТРОВА
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