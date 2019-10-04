Модель сексуально танцевала, виляя "пятой точкой"

Виктория Лопырева не устает радовать поклонников откровенными кадрами. На этот раз она снялась на видео, которое выложила в сторис Instagram. Зрелище получилось то еще: блондинка извивалась в облегающем платье на тонких лямках с голой спиной, а в это время кто-то нежно гладил ее сзади, особенно ласково касаясь ягодиц.

Это была одна из клубных вечеринок. Отправляясь туда, модель показала расставленные ноги в колготках в сеточку, кокетливо сложив одну на другую.

Ранее Виктория опубликовала в соцсети фото, на котором выглядела не менее провокационно. Она позировала у высоких зеркал, стоя на дощечке в воде, в топе, оголив плечи, коротких шортах, приспущенной курточке с дутыми рукавами и босоножках на высоких каблуках.

"Если хочешь познать себя, посмотри за поведением других. Попробуй оставить страх и делать то, что хочется, а не то, что ожидают от тебя другие", – посоветовала звезда под кадром.

Все это не оставило равнодушными поклонников Лопыревой. Они обсудили слова модели, и не только, многие восхищались ее видом:

"Так горячо!","Какая бомбическая...", "Вы такая шикарная", Прекрасная девушка, в отличной форме", "После рождения сыночка стала еще краше и стройнее", "Космос", "Потрясающе".

Впрочем, красотке не в диковинку такая реакция – она привыкла слышать комплименты в свой адрес. Восхищались и всей ее фигурой, и ягодицами, и роскошной грудью, которая не раз буквально выпадала из купальника.