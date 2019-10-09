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Родители Хворостовского избавились от предсмертного подарка сына

Родители Хворостовского избавились от предсмертного подарка сына
Дмитрий Хворостовский. Фото: www.globallookpress.com
Нехватка денег толкнула мать и отца великого артиста на отчаянный шаг

Родители Дмитрия Хворостовского сбыли жилье, которое он за три месяца до своей смерти оставил им. Но упрекнуть пожилых людей не в чем: вырученные средства – несколько миллионов – ушли на создание памятника их знаменитому сыну. Эта неожиданная тайна раскрылась только сейчас. 

"Перед смертью Дима подарил нам квартиру в Москве, которую получил в наследство от своего менеджера... Сначала деньги предназначались на лечение, но через три месяца он умер. Квартира осталась, и, когда возник вопрос с памятником в Москве, мы решили ее продать",

– рассказал корреспонденту сайта "Комсомльская правда" отец певца. Как поняли он и жена, сын прекрасно знал, что родители не будут жить в этой квартире, и "как бы оставил деньги на памятник", поэтому они так и распорядились полученной от продажи суммой. 

Памятник на Новодевичьем кладбище столицы установят в день рождения звезды оперы – 16 октября. Никто не помогал родителям известного на весь мир артиста в создании монумента в Москве, а в Красноярске деньги выделила администрация края. При этом над обоими изваяниями трудился заслуженный скульптор России Владимир Усов.

Ранее вдова знаменитого баритона рассказала, как мучается после ухода самого любимого человека. Она помнит о горькой утрате ежесекундно, хотя муж просил ее "найти мужчину".

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 г. после долгой борьбы с раком мозга. Он завещал разделить свой прах на части и одну похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, а другую – на малой родине, в Красноярске.

Фоторепортаж
Хворостовского похоронили в гробовой тишине
Вячеслав Фетисов. Фото: Александр Щербак/ТАСС Иосиф Кобзон. Фото: Александр Щербак/ТАСС Игорь Крутой. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Лариса Долина. Фото: Александр Щербак/ТАСС Дмитрий Дибров. Фото: Александр Щербак/ТАСС Отец Дмитрия Хворостовского - Александр. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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