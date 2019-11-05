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Из-за Тарзана в плавках разгорелся скандал

Сергей Глушко и Наталья Королева. Фото: www.globallookpress.com
Оголенный Тарзан похвалился накачанным телом

Муж певицы Наташи Королевой снова порадовал подписчиц Instagram смелым кадром и вызвал зависть у некоторых мужчин. Сергей Глушко выложил новое фото, на котором позирует в темных плавках, демонстрируя мощную грудь, подтянутый живот и мышцы. Он стоит в центре комнаты и смотрит в сторону. 

Под снимком Тарзан отметил, что "опять тепло, снег сошел", и, спросив, неужели "опять весна", добавил: "Опять любовь". А также пожелал всем тепла и любви.

Мнения подписчиков о фото разошлись. Один из мужчин предположил, будто "сейчас климаксные бабищи с бешенством увядшей матки начнут подтявкивать", что взбесило дам, и они презрительно высказались в его адрес.

Другие представители сильного пола комментировали мягче: "Только рад за Тарзана и всегда его поддерживаю", "Интересно, когда Вам будет 70 или 80, что будете показывать? Думайте уже сегодня".

Женщины были единодушны. "Сочно, мощно", "Геракл, атлет!", "Думаю, и в 90 лет будет в прекрасной форме", "Какой красавчик! Рады за Наташу", "Ты классный", "Форма – огонь", "В здоровом теле всегда хорошее настроение... пусть хоть до 120 себя показывает – будем смотреть", "Какая красотища! Так держать!" – засыпали они мужа Королевой комплиментами.

Сергей Грушко и ранее будоражил воображение пользователей. Не так давно он поместил провокационное фото, на котором лежит, уткнувшись в женскую грудь, оголился после съемок с девушкой и поругался из-за мужского достоинства.

Полина ДОРОЖКИНА
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