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Тарзан разделся после вина с красоткой

Муж Королевой разделся после выпивки с красоткой
Сергей Глушко. Фото: www.globallookpress.com
В то время как певица зарабатывает на гастролях, ее благоверный развлекается с молодой

Как-то Наташа Королева призналась, что стриптиз давно стал для нее с мужем – Сергеем Глушко – буднями, что укрепило подозрения некоторых в трещине, образовавшейся в отношениях супругов, а они подливали масла в огонь: недавно артистка зажигала с другими, да и Тарзан заглядывается на посторонних – камера поймала его после бокала с некой красоткой, после чего он еще и оголился.

Скриншот instagram.com/tarzan___official/

В сторис Instagram выложены и другие фото и видео, на которых он трогает другую даму, после чего снимает штаны.

Сергей тоже гастролирует. Он занят в спектакле "Муж на час" со звездой сериала "Кухня" Марией Горбань и, похоже, неравнодушен к красотке. Во время постановки Тарзан близко прижимается к актрисе со спины, позже он снимает ее ягодицы, листает брошюрку со своими и ее фото, будто представляя, как бы они смотрелись вместе.

Эта симпатия так заметна, что складывается ощущение: с Королевой у Глушко не все гладко. Хотя сами они не подают и виду – выкладывают забавные кадры, интимные видео и устраивают ролевые игры.

Полина ДОРОЖКИНА
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