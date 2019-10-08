В то время как певица зарабатывает на гастролях, ее благоверный развлекается с молодой

Как-то Наташа Королева призналась, что стриптиз давно стал для нее с мужем – Сергеем Глушко – буднями, что укрепило подозрения некоторых в трещине, образовавшейся в отношениях супругов, а они подливали масла в огонь: недавно артистка зажигала с другими, да и Тарзан заглядывается на посторонних – камера поймала его после бокала с некой красоткой, после чего он еще и оголился.

В сторис Instagram выложены и другие фото и видео, на которых он трогает другую даму, после чего снимает штаны.

Сергей тоже гастролирует. Он занят в спектакле "Муж на час" со звездой сериала "Кухня" Марией Горбань и, похоже, неравнодушен к красотке. Во время постановки Тарзан близко прижимается к актрисе со спины, позже он снимает ее ягодицы, листает брошюрку со своими и ее фото, будто представляя, как бы они смотрелись вместе.

Эта симпатия так заметна, что складывается ощущение: с Королевой у Глушко не все гладко. Хотя сами они не подают и виду – выкладывают забавные кадры, интимные видео и устраивают ролевые игры.

