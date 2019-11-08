Ведущая "Давай поженимся" рассказала о больной наследнице

После того как стало известно о болезни дочери – у Ольги Бухаровой обнаружили опухоль, – Лариса Гузеева записала и выложила в сторис Instagram новые видео. На более свежем она с телефоном в руке сидит перед зеркалом одетая в блузку в горошек, перед нею на столе – косметика и... венок.

Рядом суетится визажист. "Сашечка так хорошо работал, что купил себе квартиру... А Лелька моя сплела ему в новую квартиру вот такой веночек... чтоб у него было много счастья", – рассказала артистка.

Перед этим звезда телеэкрана опубликовала другой ролик. На нем она показана в спортивном костюме. В то время как тот же молодой человек проводил кисточкой по ее лицу, сама она жаловалась: "Эти волосы надоели... Нельзя вот так... всю красоту, которую вымучивала, вытравливала из себя полгода, все себе испортила, что могла... вернуть прежний цвет невозможно".

Как писало "Утро", Лариса Гузеева на вопросы о болезни дочери ответила, что ничего страшного не произошло, опухоль доброкачественная, и "это бывает у девочек". Ранее ведущая программы "Давай поженимся" выставила напоказ лифчик, а ее наследница опубликовала в Сети эротичное видео.