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Бледанс снялась в коротком плаще с глубоким вырезом

Бледанс снялась в коротком плаще с глубоким вырезом
Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Яркий наряд и тело звезды произвели фурор

Эвелина Бледанс поделилась с фанатами снимком, на котором показана в эффектном плаще цвета "металлик" с красным поясом и глубоким вырезом на талии. Образ дополняли босоножки на шпильках, броский макияж, украшения и собранные в пучок волосы. Сидя на стуле, звезда вытянула одно голую ногу, а другую грациозно приподняла.

"Уже две недели назад присмотрела себе классные вещи и обувь к Новому году. Но тянула...Думала, надо немного подождать", – призналась артистка под кадром, добавив, что "началась долгожданная распродажа", и она собирается "купить то, что давно хотела, и прилично сэкономить".

Однако покдписчиков больше заинтересовала внешность Бледанс. Некоторые не нашли слов, чтобы выразить свой восторг и оставили только смайлики. Остальные не пожалели лестных слов в адрес звезды:

"Ты выглядишь потрясающе", "Завидная невестушка!", "Красивая женщина", "Огонь", "Супер", "Вы волшебная всегда", "Шикарна и эффектна", "Роскошная", "Секс-бомба", "Какие ноги... какие глаза...", "Сногсшибательный образ".

За первые 15 часов пять тысяч человек поставили под кадром лайк, отмечает "Пятый канал". 

Эвелина Бледанс нередко удивляет интернет-пользователей эротичными фото, на которых позирует в биикни у водопада, блистает прелестями в нижнем белье и устраивает садо мазо с обнаженной грудью.    

Фоторепортаж
Эвелина Бледанс: "Расслабиться могу только в постели"
Полина ДОРОЖКИНА

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