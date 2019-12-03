Певица выступила в наряде, который плотно облегал ее пышные ягодицы

Настя Каменских поделилась с фанатами видео своего выступления на церемонии вручения украинской музыкальной премии, на которой была награждена двумя статуэтками. В ролике она показана в комбинезоне с черно-белыми полосками, напоминающими раскраску не то зебры, не то бенгальского тигра, и лифом на тонких бретелях. Выпячивая упругий зад и потряхивая роскошной грудью, звезда исполнила свой новый хит и эротично станцевала в окружении парней в необычных костюмах, пышнотелых дам и стройных полураздетых девушек.

"M1 Music Awards – это ярко, масштабно и зрелищно... Поэтому мы подготовили невероятно грандиозное и фееричное шоу Elefante с трогательным финалом", – сообщила певица под видео. И, рассказав о том, кто и как готовил номер, поблагодарила свою "лучшую команду".



Восхищенные фанаты хвалили внешность артистки и ее выступление:

"Красотка", "Это, конечно, бомба", "Мегагорячая Настя", "Супер", "Очень круто", "Шикарное зрелище", "Невероятная Настя... Космическая, теплая, всепроникающая", "Нереальная", "Вы великолепны".

Не смолчали и критики. "Очередная чумачечая хрень, Настя только своим шармом берет, как певица никакая,,ничего нормального так и не спела", "Каменских, у тебя идей вообще уже нет? Брать движение у других...", "Жалкая пародия на выступление и образы западных звезд!", "Пошло", "Что за бред, никакой личности", – отметили они.

Ранее настя Каменских вышла в свет в платье с глубоким разрезом на спине и "дыркой" на бедре, показала упругие ягодицы и потрогала себя между ног.