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После секс-скандала Панин в маске пошел по помойкам

После секс-скандала Панин в маске пошел по помойкам
Алексей Панин. Фото: instagram.com/actor_ap/
Эпатажный актер в очередной раз поразил публику

Алексей Панин бродит по помойкам в Крыму. Об этом рассказал он сам, надев маску. Стоя у контейнеров с мусором, актер пожаловался, что накануне заметил там много выброшенных палок и досок и собирался с друзьями приготовить на них еду, но не успел – "кто-то подобрал".

Далее он сообщил, что для тех. кто живет на полуострове в палатках, любые дрова "на вес золота". Слова артиста попали на видео, которое было опубликовано в соцсети под заголовком "Утренняя прогулка по помойкам". 

Подписчики стали обсуждать увиденное, и мнения разошлись. Одни сочувствовали, другие высмеивали и ругались, третьи просили зрелищ: "Вот горе...", "Беда", "Леша всегда прячет лицо в людных местах. Черная маска в Москве, белая в Симеизе!.. Не узнать!!!", "Зачем морду испортил", "Событие века",  "Лёха, даешь семейный нудизм!!!! Жги!!! Так держать. Свобода".

После приезда в Крым Панина сняли бегущим по улице от преследователя, который кричал ему: "Чтоб ноги твоей больше не было". Тот ролик также был выложен в Сети и вызвал негативную реакцию пользователей. 

Ранее Алексей Панин попал в громкий скандал после размещения пикантного видео, обнажился на сцене и стал женщиной.

Полина ДОРОЖКИНА

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