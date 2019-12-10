Ведущий "Прямого эфира" загулял без жены

Отказавшись от должности главреда StarHit, Андрей Малахов расслабился в центре Москвы и поделился впечатлениями в соцсети. Под фото, на котором он веселый и при параде – в костюме и рубашке с галстуком – стоит у елки с игрушкой "Щелкунчик", он поблагодарил подругу, с которой провел ночь в гостинице.

"Ладочка, спасибо за прекрасный новогодний вечер и за предложение встретить утро в номере с видом на Красную площадь!" – написал шоумен.

Интернет-пользователи по-разному отнеслись к его словам. Кто-то заподозрил неладное и потребовал, чтобы ведущий "Прямого эфира" шел к жене, другие напомнили, что рано говорить о праздничном времени, удивлялись, язвили и ругались:

"Однако! Встретить утро с Ладочкой в гостинице? Звучит многобъясняюще", "Какая Ладочка, домой!!!", "А где хештег "Наташа,прости"?", "Новогодний вечер ещё впереди", "На работу туда устроились?", "Спасибо заранее говорит. Пока при памяти", "Дурачок".

Та, с которой отдохнул Малахов, тоже откликнулась. "Дорогой Андрей... огромное спасибо, что пришел... в гости... Всегда очень рада тебе! Ждет тебя и вид на Красную площадь, и на Кремль в любое время, дорогой друг!" – чувственно прокомментировала она.

Ранее Андрей Малахов угрожал жене, его застукали с девицами сомнительного поведения и сняли в тесной близости с известной украинской телеведущей.