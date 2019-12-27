Телеведущий пообещал россиянам сюрприз на Новый год

Андрей Малахов весьма заинтриговал поклонников, пообещав им раздеться в новогоднюю ночь. Это должно произойти в легендарной передаче "Голубой огонек" на канале "Россия 1".

Однако смелый ход телеведущего понравился далеко не всем. Многие заявили, что не будут смотреть программу. "Обалдела наша страна – ждем раздетого Малахова! Вот радость-то всем!", "А король то...", "Кроме стриптиза чем развлекать собираетесь", "Не смотрим", "Смотреть не буду. Все те же. Все так же", – написали рассерженные россияне на страничке Малахова в Инстаграм.

При этом Андрей не стал раскрывать имя соведущей праздника – лишь показал на фото ее черные вечерние туфельки. В Сети немедленно принялись гадать, кому же они принадлежат.

"Чья туфля","Туфли Собчак", "Лолита? Туфли, судя по размеру, 40 размера", "Лера должна была вести?", "Ваше жена", "Настя ивлиева", "Скобеева!", "Бузова", – нетерпеливо строили предположения подписчики звезды (орфография и пунктуация комментаторов сохранены).

Автор телеграм-канала "НеМалахов" считает, что раскрыл тайну: "А ведущей, полагаем, будет Лера Кудрявцева с лопнувшей грудью". Ранее Малахова раскритиковали за то, что он перепел знаменитую песню Людмилы Гурченко "Пять минут".