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Ксения Собчак показала, как проводит время вечером. Телеведущая отдыхала в ресторане, где засняла десерт продолговатой формы. Собчак, похоже, впечатлила длина эклера, которую она пыталась измерить рукой.
"Размер всегда имеет значение", – подписала снимок с лакомством Собчак.
Пост Ксении Анатольевны не могли не заметить в Интернете. "Лакомство Ксении Собчак явно больше 15 см!" – иронизирует телеграм-канал "Только никому".
Эпатировать публику Собчак удается далеко не в первый раз. Недавно экс-ведущая шоу "Дом-2" влипла в скандал из-за поста в соцсетях, где высказалась против откровенных снимков немолодых женщин.
Тогда не согласились с блондинкой не только пользователи Инстаграм, но и знаменитости. Друзья начали отказываться от Собчак и специально выкладывали в Инстаграм "голые снимки".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем