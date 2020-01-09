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Волочкову застукали с лысым любовником

Волочкову застукали с лысым любовником
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина появилась с молодым возлюбленным на отдыхе

Анастасию Волочкову сняли с мужчиной, которого журналисты назвали ее любовником. Звезда скрывала любимого почти год. Пару заметили на концерте "Мумий Тролль" в Таиланде, где сейчас отдыхает балерина. Фото балерины с мужчиной разлетелось по Сети.

Артистка не раз говорила, что сейчас счастлива в отношениях, однако имя нынешнего возлюбленного держала в секрете. На отдых, по словам Волочковой, она также полетела не одна. Теперь же мужчину балерины, который и раньше периодически появлялся на снимках,  поклонникам звезды удалось разглядеть отчетливо впервые. Фото пары на концерте опубликовал телеграм-канал "Только никому".

Впрочем, подтверждения того, что на кадре именно возлюбленный Волочковой, пока нет. По слухам, Анастасия встречается с таинственным бизнесменом, который придерживается здорового образа жизни. Вероятно, на фотографии именно он. Однако "Папарацци.ру" отмечает, что мужчина выглядит намного моложе балерины и больше похож на инструктора по фитнесу, чем на серьезного бизнесмена.

Ранее Анастасия Волочкова показалась после ночи любви.

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Карина СИРАЗОВА

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