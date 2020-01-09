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Седокова показала рогатого любовника

Седокова показала рогатого любовника
Анна Седокова. Фото: City News Moskva/www.globallookpress.com
Певица поделилась видео с Янисом Тимма

Анна Седокова не скрывает свою личную жизнь от поклонников. Она не только часто снимается с Янисом Тимма, но и выкладывает видео, где молодой любовник позирует один. Например, недавно в Инстаграм певицы появился ролик, где спортсмен едет за рулем со святящимися рогами. Они "выросли" на голове у спортсмена с помощью телефона.

Первые слухи о романе баскетболиста и певицы появились еще в октябре 2019. Тогда Янис был еще женат, но отношения с Анной не скрывал. В конце ноября 2019 Янис Тимма официально развелся с женой. От первого брака у него остался ребенок.

Избранник Седоковой на 9 лет моложе ее, что артистку, похоже не смущает. А вот поклонники переживают за личную жизнь артистки. Они боятся, что Седокова быстро забеременеет, а потом останется одна с ребенком.

Напомним, от трех предыдущих избранников Анна воспитывает трех детей.

Дарья ПЕТРОВА

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