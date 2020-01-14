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"Зрителей одурачивают": Малахова вывели на чистую воду

"Зрителей одурачивают": Малахова вывели на чистую воду
Андрей Малахов. Фото: instagram.com/malakhov007
Телеведущий попал под горячую руку актрисы Марии Шукшиной

Андрею Малахову в очередной раз досталось от представительницы актерской династии Марии Шукшиной за грязные шоу. Она в который раз разнесла передачу телеведущего за подкуп героев. 

В их числе, по словам Шукшиной, оказалась и бывшая девушка ее сына Фрейя, которая родила от него ребенка. Кроме того, по словам артистки, команда Малахова "одурачивает зрителей". 

"Кто ж смотреть будет, если нет скандала?! Нет скандала – нет рейтинга! Им нужна ГРЫЗНЯ! Нет грызни? ВЫДУМАЕМ!",

– пояснила знаменитость (здесь и далее орфографии и пунктуация автора сохранены). 

Она гордо отметила, что Малахову не удалось ее купить. Мария стойко держалась и не впуталась в скандал.

"Вот еще мараться... Есть Бог, Ему все видно! И есть здравый смысл! А еще есть ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО, БЛАГОРОДСТВО и СОВЕСТЬ!",

написала потомственная актриса в своем Instagram, опубликовав новогоднее видео с участием своего внука Марка.

Мария добавила, что, когда рейтинги шоу Малахова начали падать и шумиха вокруг ее семьи утихла, произошло то, что могло случиться еще два года назад.

"Фрейя пришла к нам (без камер, без Малахова, без своры редакторов и экспертов мирно и тихо) и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!", – похвалилась актриса.

Подписчиков новость обрадовала. Они умилились малышу на кадрах и пожелали семье Шукшиной мира и добра. 

Напомним, артистка не в первый раз открыто говорит о том, что Малахов платит своим гостям.

Ксения АНДРЕЕВА

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