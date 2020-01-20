Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" пытаются выяснить правду о своем кумире

В последнее время об Анастастии Заворотнюк появляется все больше и больше слухов. Некоторые источники утверждают, что врачи признали 48-летнюю артистку неизлечимо больной и выписали из больницы. Другие же уверены, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью за границей. Так или иначе, родственники звезды продолжают хранить гробовое молчание о ее состоянии.

Что известно на сегодняшний день?

В октябре СМИ распространили информацию о том, что Заворотнюк будет и дальше проходить реабилитацию для восстановления тяжелобольных. В январе пресса писала, что актриса выписалась из медицинского учреждения, якобы из-за того, что медики больше не увидели смысла в дальнейшем лечении. Некоторые журналисты также предположили, что семья артистки не располагает необходимыми средствами для продолжения курса лечения. Все эти слухи родственники никак не комментировали.

В дальнейшем сообщалось, что 14 января Заворотнюк отметила день рождения дочери Анны в больничной палате. Тут же стали распространяться слухи о том, что после выписки из реабилитационного центра артистку направили в другую клинику.

Накануне СМИ распространили слухи о том, что российские туристы видели здоровую Анастасию Заворотнюк с супругом Петром Чернышевым во время отдыха в Таиланде. Однако эту информацию впоследствии опроверг знакомый семьи. Он рассказал, что муж тяжелобольной Заворотнюк и ее дочь Анна посетили храм в поселке Крешкино на Крещение. Очевидцы тогда сообщали, что родственники актрисы приезжали за святой водой.

Болезнь Заворотнюк и молчание семьи

В декабре родственники Анастасии Заворотнюк опубликовали в Instagram опровержение слухом о том, что актриса навсегда останется парализованной из-за болезни. Они также дали понять, что не намерены общаться с журналистами на тему здоровья артистки. Через некоторое время родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" распространили фотографии работников СМИ, которые пытались заснять Заворотнюк. В подписи к снимкам члены семьи попросились оставить семью в покое.

В канун Нового года на личной странице Анастасии в Instagram родственники выразили благодарность россиянами, оказавшим поддержку ей, а также пожелали добра, здоровья и благополучия.

Реакция на молчание

Разумеется, молчание семьи только подогревает публику к тому, чтобы раздобыть как можно больше информации о состоянии своего кумира. Знакомые Заворотнюк также не считают нужным делиться данными о ее болезни. Все это каждый раз вызывает в Сети новые дискуссии.

Так, коллега Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" высказалась о ее состоянии. Однако под этой статьей развернулись очередные жаркие дискуссии. Пользователи отмечали, тревога за состояние больной Заворотнюк только возрастает.